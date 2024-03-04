Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'na Türk EximBank Ofisi Açıldı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'nun uzun zamandır yapmış olduğu girişimler olumlu sonuç verdi. Türk EximBank Malatya Ofisi Malatya TSO bünyesinde hizmet vermeye başladı.

Türk EximBank Malatya Ofisi hizmet vermeye başladı. Uzun zamandır verilen mücadele sonrası açılan Türk EximBank Malatya Ofisinin Malatya TSO üyelerine hayırlı olmasını dileyen Başkan Sadıkoğlu, "Göreve geldiğimiz günden bu yana ihracatçı üye sayımızın artması ve böylece ilimizin ihracat rakamının yükselmesi için çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Türk EximBank'ın Malatya'ya Ofis açması için yaptığımız girişimler de bunlardan bir tanesi. Özellikle 6 Şubat sonrası hızla düşen ihracatımızın yeniden ivme kazanması için bu talebimizi Türk EximBank Genel Müdürlüğü'ne daha fazla dile getirdik. Çok şükür ısrarlı talebimiz olumlu sonuç verdi ve Türk EximBank Malatya Ofisi Odamız bünyesinde hizmete girdi. İhracatçı ve ihracata yeni başlayacak olan üyelerimize hayırlı olsun" dedi.

Malatya'nın son ihracat rakamları hakkında da bilgiler veren Başkan Sadıkoğlu, "Depremler birlikte düşen ihracatımız yeniden nefes almaya başladı. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde edindiğimiz bilgiye göre Malatya'dan 2024 Şubat ayında önceki yılın aynı ayına göre yüzde 111 artışla 35 milyon 238 bin dolar ihracat gerçekleştirdik. Depremin yaşandığı 2023 Şubat ayında 16 milyon 682 bin dolar ihracat gerçekleştirmiştik. 2024 yılının ilk iki ayında Ocak-Şubat döneminde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 35 artışla 70 milyon 559 bin dolar ihracat gerçekleştirmiş olduk. İçinden geçtiğimiz bu zorlu dönemde üreten ve ihraç eden tüm ihracatçı üyelerimizi ve ekiplerini yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Sürdürülebilir bir ihracat başarısı için navlun desteği ve döviz dönüşüm desteği başta olmak üzere ihracatçılarımıza destek verilmesi gerekiyor. Bu şekilde ekonomimizin ihtiyacı olan döviz geliri ve enflasyon ile mücadelede de iş dünyası daha etkin rol alacaktır" diye konuştu.

Niyazi Mahallesi Çevreyolu üzerinde bulunan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binası'nın 2. katında yer alan Türk EximBank Malatya Ofisinin hafta içi mesai saatlerinde hizmet vereceği öğrenildi. Türk EximBank Malatya Ofisinde ihracat kredileri hakkında detaylı bilgi ve işlemler Deneyimli Uzman Derviş Pur tarafından sunulacak. - MALATYA