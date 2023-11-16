Malatya Ticaret Borsasında Kuru Kayısının Kilogramı 153 Liradan Satıldı
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Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 153 liradan satıldı. Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: Kuru kayısı: Kg, En düşük (TL): 153,00, En yüksek (TL): 153,00. Kuru dut: Kg, En düşük (TL): 100,03, En yüksek (TL): 100,03.
Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 153 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
|Kg
|153,00
|153,00
|Kuru dut
|Kg
|100,03
|100,03
Kaynak: AA / Ekonomi