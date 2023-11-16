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Malatya Ticaret Borsasında Kuru Kayısının Kilogramı 153 Liradan Satıldı

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 153 liradan satıldı. Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: Kuru kayısı: Kg, En düşük (TL): 153,00, En yüksek (TL): 153,00. Kuru dut: Kg, En düşük (TL): 100,03, En yüksek (TL): 100,03.