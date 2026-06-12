Malatya'nın teknoloji üssünden ekonomiye 14 yılda 2,6 milyar liralık katkı

Malatya'da 2012 yılında tek firmayla faaliyetlerine başlayan Malatya Teknokent, geçen 14 yılda 2 milyar 600 milyon liralık ciroya ulaşarak kent ekonomisine ve araştırma-geliştirme faaliyetlerine önemli katkı sağladı.

İnönü Üniversitesi Malatya Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Hasan Yılmaz, AA muhabirine, teknokentin kuruluşundan bu yana girişimcilik ve teknoloji odaklı çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Teknokentin son 5 yıldır tam kapasiteyle hizmet verdiğini belirten Yılmaz, mevcut binada 88 firmanın faaliyet gösterdiğini, 17 firmanın ise yer tahsisi için beklediğini ifade etti.

Artan talebi karşılamak amacıyla yeni yatırımlara başladıklarını anlatan Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteğiyle yeni hizmet binasının inşasının sürdüğünü dile getirdi.

Yılmaz, "Yaklaşık 5 yıldır tam kapasiteyle faaliyet gösteriyoruz. Mevcut binamız tamamen dolu. Bu nedenle yeni hizmet binamızın yapımına başladık. Ekim ayında teslim almayı planladığımız 40 ofisli yeni binamızla firmalarımız AR-GE faaliyetlerini sürdürecek. Halen 17 firma yer bekliyor. Yeni binamızla bu talebi karşılamayı hedefliyoruz." dedi.

Bir yılda 1 milyar 220 milyon liralık ciro

Malatya Teknokent bünyesindeki firmaların geliştirdiği projelerin kent ekonomisine önemli katkılar sunduğunu belirten Yılmaz, 2025 yılı itibarıyla elde edilen ekonomik verilerin hedeflerin üzerine çıktığını söyledi.

Teknokentte faaliyet gösteren 88 firmanın 2025 yılında toplam 1 milyar 220 milyon liralık ciroya ulaştığını aktaran Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bu rakamın bölgemiz ve şehrimiz açısından önemli bir başarı olduğunu düşünüyoruz. Hedefimiz 1 milyar liraydı ancak bunun üzerine çıktık. Yakın dönemde bu rakamı 2-3 milyar lira seviyelerine taşımayı, ilerleyen süreçte ise katlayarak artırmayı hedefliyoruz. Bunun için firmalarımızın faaliyet göstereceği fiziki alanları genişletmemiz gerekiyor."

Yılmaz, teknokent bünyesinde yürütülen çalışmalar sonucunda firmaların 2025 yılında 816 milyon liralık AR-GE geliri elde ettiğini belirterek, Malatya'nın teknoloji ve inovasyon alanındaki potansiyelinin her geçen gün güçlendiğini ifade etti.

Hedef 200 ofisli teknokampüs

Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren firmalarda 472 kişinin istihdam edildiğini belirten Yılmaz, yeni yatırımlarla hem istihdamın hem de AR-GE kapasitesinin artırılacağını söyledi.

Yeni hizmet binasının 3 bin 300 metrekare kapalı alana sahip olacağını, bunun yaklaşık 2 bin 200 metrekaresinin firmaların kullanımına ayrılacağını aktaran Yılmaz, 40 firmanın yeni binada faaliyet göstereceğini kaydetti.

Yılmaz, mevcut binanın arkasında bir teknokampüs oluşturmayı planladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yıl 40 ofisli yeni binayı inşa ediyoruz. Ardından aynı mimaride iki yeni bina daha yapmayı planlıyoruz. Böylece yaklaşık 200 ofisli bir teknokampüs oluşturmayı hedefliyoruz. Amacımız Malatya'da AR-GE kültürünü güçlendirmek, yüksek teknoloji yatırımları için cazibe merkezi oluşturmak ve girişimcilik ekosistemini daha da geliştirmek."

Malatya Teknokent'te faaliyet gösteren firmaların 2025 yılı dahil toplam cirolarının 2 milyar 600 milyon liraya ulaştığını belirten Yılmaz, yeni yatırımlarla bu katkının daha da artırılmasının hedeflendiğini sözlerine ekledi.