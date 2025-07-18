Malatya-Tacikistan İhracatında Yüzde 70 Düşüş

Malatya'dan Tacikistan'a yapılan ihracatta yüzde 70'lik düşüş yaşandığını belirten MTSO Başkan Yardımcısı Basri İlhan, ihracatın artırılması için Büyükelçi Sodiq İmomi'nin desteğini beklediklerini söyledi.

Tacikistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sodiq İmomi ve Tacikistan Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Parviz Sadiqi Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Malatya TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Basri İlhan, Tacikistan halkına 6 Şubat depremlerinde önemli sorumluluklar alarak gerek arama kurtarma çalışmalarında gerekse yardım faaliyetlerinde depremzedelerin yanında oldukları için teşekkür etti.

Malatya ve Tacikistan arasında karşılıklı yarar sağlayan iş birliğinin iyileştirilmesi açısında ziyareti önemli bulduklarını belirten İlhan, "Malatya'dan Tacikistan'a ihracat potansiyelimiz çok düşük. 2024 yılında Malatya'dan Tacikistan'a 179 bin dolarlık ihracat yapmışız. Bu yılın ilk 6 ayına baktığımızda ise önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 70 düşüşle 42 bin dolar ihracat yaptığımızı görüyoruz. Bu rakamlar elbette çok düşük. İhracat yapan firma sayımızın artması ve ihracat rakamlarımızın yükselmesi adına bu ziyareti önemsiyoruz. Şehrimizden, Tacikistan'a yapacağımız ihracatımızın artması ve iş birliğimizin daha da güçlenmesi için Sayın Büyükelçimizin desteğini bekliyoruz. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak her türlü iş birliğine hazırız" diye konuştu.

Malatya TSO'yu ziyaret etmekten dolayı memnun olduğunu ifade eden Tacikistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sodiq İmomi, Malatya ile ticari iş birliğinin güçlenmesi adına gerekli girişimlerde bulunacağını kaydetti.

Ziyarette MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin, MTSO Meclis Başkan Vekili Şemsettin Tüdün, Meclis Divan Üyeleri Turgay Demirhan ve Cemil Yıldırım, MTSO Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan Çetin, Özcan Dündar, Osman Yıldırım, Mustafa Duyar, Mikail İkiz ve MTSO Meclis Üyesi Abdullah Sürmeli yer aldı. - MALATYA