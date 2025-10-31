Malatya Sığır Yetiştiricilerine Ek Destek Müjdesi

Malatya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ergül Günaydın, Tarım ve Orman Bakanlığınca birliklerine birinci sınıf tarımsal amaçlı örgüt belgesi verilmesinden dolayı üyelerinin buzağı başına 280 lira ek destek alacağını söyledi.

Kurumsal yapı, üretici katkısı ve sürdürülebilir kalkınma kriterlerine göre bu belgenin verildiğini belirten Günaydın, bu başarı sayesinde üyelerin buzağı başına 280 lira ek destek alacağını, birlik üzerinden pazarlanan sütte litre başına 40 kuruş fark ödeneceğini tarımsal kredilerde yüzde 5 indirim ve TARSİM poliçelerinde ek avantaj sağlanacağını kaydetti.

Günaydın, buzağı başı ek destek sistemi sayesinde de Malatya'daki üye üreticilerin toplamda 4 milyon 600 bin lira ek ödeme alacağını vurguladı.

Birlikte 30 bin kayıtlı hayvan bulunduğunu ifade eden Günaydın, 2026'da süt toplama-işleme ve satış mağazalarıyla üretim ve tüketim zinciri kurmayı hedeflediklerini kaydetti.