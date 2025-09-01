Malatya'nın Kurutmalık Üzüm Üretimi Yüzleri Güldürüyor

Güncelleme:
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bu yıl yüksek kalitede üretilen kurutmalık üzümler, kilogramı 500 TL'den satışa sunuluyor. Kayısıda yaşanan rekolte kaybına rağmen üzüm hasadı çiftçilerin yüzünü güldürüyor.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde üretilen kurutmalık üzüm, bu yıl hem kalitesiyle hem de fiyatıyla üreticisini sevindirdi. Kilosu 500 TL'den satışa sunulan üzüm, kayısıda yaşanan kaybı telafi etti.

Türkiye'nin en önemli kayısı üretim merkezlerinden biri olan Malatya, geçtiğimiz aylarda yaşanan zirai don, birçok meyve üreticisini olumsuz etkiledi. Özellikle kayısıda ciddi rekolte kaybı yaşanırken, Akçadağ ilçesinde yetiştirilen kurutmalık üzümler dondan etkilenmedi.

Akçadağ'ın Doğanlar Kırtekeler mevkiinde yaklaşık 300 dönümlük alanda üretimi yapılan üzümler, hasadın başlamasıyla birlikte kurutma alanlarına serilmeye başlandı. Güneşte yaklaşık 48 saat bekletilen üzümler, ardından toplanarak paketleniyor ve hem yurt içinde hem de yurt dışında satışa sunuluyor.

Hasada katılarak akrabalarına yardım eden Nezaket Gönültaş kayısıda yaşadıkları kaybı, üzüm hasadıyla telafi edebileceklerini belirterek, kurutmalık üzümün bu yıl çiftçinin yüzünü güldürdüğünü kaydetti.

Üzüm üreticisi Yusuf Kırteke ise bu yıl üzümde hem yüksek kalite hem de yüksek rekolte elde ettiklerini belirterek, ürünlerini kilogramı 500 TL'den satışa sunmaya hazırlandıklarını ifade etti. Kırteke, yoğun talep aldıklarını ve siparişlerin sadece yurt içinden değil, yurt dışından da geldiğini söyledi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
