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Malatya Kuluncak'ta hasadın ardından bir ay geçmesine rağmen kayısılar dalında duruyor

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Malatya'nın Kuluncak ilçesinde hasadın üzerinden yaklaşık bir ay geçmesine rağmen geç olgunlaşan kayısı çeşidi dalında meyve vermeye devam ediyor. Muhtar Adem Aslan, verimin ardından aynı çeşitten 160 yeni ağaç daha diktiğini ve üretimi artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Malatya'nın Kuluncak ilçesinde hasat sezonunun üzerinden yaklaşık bir ay geçmesine rağmen dalında meyve bulunan kayısı ağaçları şaşırtıyor.

Karaçayır Mahalle Muhtarı Adem Aslan tarafından yetiştirilen geç olgunlaşan kayısı çeşidi, bölgedeki diğer kayısıların hasadının tamamlanmasının ardından da meyve vermeye devam ediyor. Aslan, yaklaşık 12-13 yıl önce bir arkadaşının bahçeden aldığı aşıyla 13 ağaç yetiştirdiğini belirten Aslan, elde edilen verimin ardından aynı çeşitten 160 yeni ağaç daha diktiğini belirtti. Geç olgunlaşan kayısı çeşidinin bu yıl normal döneminden yaklaşık 20 gün daha erken olgunlaştığını ifade eden Aslan, önümüzdeki yıllarda üretimi artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin büyük ilgi gördüğünü belirten Aslan, "Malatya'daki kayısı üretimi 2 ay oldu biteli. Biz halen dalında meyve yiyoruz. Misafirlerimizi ağırlıyoruz. Misafirlerimiz de şehir dışına götürüyorlar. Oradaki insanlar da arayıp yaş kayısı istiyor. Soğuk hava depolarında bile yaş kayısı yok şu anda. Bizde ise halen dalında, yemyeşil şekilde kayısı bulunuyor" dedi.

Aslan, geç olgunlaşan kayısı çeşidinin iç piyasada alternatif bir ürün olarak değerlendirilmesini amaçladıklarını belirterek, elde edilen verimin kendilerini umutlandırdığını kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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