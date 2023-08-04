Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, 6 Şubat depremlerinde etkilenen Malatya'da olumsuzluklara rağmen tüm zamanların ihracat rekorunun gerçekleştirildiğini söyledi. Kuru kayısı ihracatında 435 milyon dolar gelir elde edildiğini belirten Özcan, yeni hedeflerinin 750 milyon dolar gelir olduğunu kaydetti.

Malatya kayısısında tüm zamanların rekor ihracatı

MALATYA - Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, 6 Şubat depremlerinde etkilenen Malatya'da olumsuzluklara rağmen tüm zamanların ihracat rekorunun gerçekleştirildiğini söyledi.

Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin yapıldığı Malatya'da 6 Şubat depremlerine rağmen kuru kayısıda tüm zamanların ihracat rekoru gerçekleştirildi. İhracat rakamlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Özcan, kayısının depremin vurduğu kentte yaraların sarılması anlamındaki en önemli enstrüman olacağını kaydetti.

"Sadece kuru kaysıda 435 milyon dolar gelir elde ettik"

Kuru kayısı ihracatında 435 milyon dolar gelir elde edildiğini belirten Özcan, "6 Şubat depremlerinde yaşamış olduğumuz bütün olumsuzluklara rağmen kayısının bir tarım ürünün olarak hem Malatya'mız hem bölge hem de ülke ekonomisi için ne kadar önemli olduğunu ifade ediyorduk. Depremin oluşturduğu tüm olumsuzluklara rağmen 80 bin tonunun üzerinde bir ihracat gerçekleştirerek tüm zamanların en yüksek gelirini elde ettik. Sadece kuru kayısıda 435 milyon doların üzerinde gelir elde ettik. Kuru kayısı ile beraber yaş kayısı ve çekirdeğe ilaveten iç piyasada yapılan tüketimle birlikte 500 milyon dolar üzerinde bir gelir elde etmiş olduk" dedi

"Hedef 750 milyon dolar gelir"

Yeni hedeflerinin 750 milyon dolar gelir olduğunu kaydeden Özcan, "2023 -2024 sezonu için ihracat gelirlerimizi yenileyerek 750 milyon dolar bir gelirle yola devam edeceğimiz ifade etmiştik. 1 Ağustos 2023 - 31 Temmuz 2024 tarihleri arasında 750 milyon dolar gelir için elimizden geleni yapacağız" ifade etti

"Şehrin toparlanmasındaki en önemli aktör"

Gelinen noktada Malatya kayısısının ne kadar önemli olduğunun görüldüğünü aktaran Özcan, " Türkiye'nin toplamdaki tarım ürünlerinin ihracatına baktığımız zaman, Malatya kayısının ne kadar önemli olduğunu ve şehrin toparlanma sürecinde de en önemli aktör olacağını, Malatya'nın ağır yaralarını sarma konusunda bir görev üstlenirken, bu görevi yerine getireceğini görüyorum.