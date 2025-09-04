Malatya Kayısı İhracatı 2025'te Düşüş Yaşadı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Kayısı ve Kayısı Ürünleri Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 2025 yılı Ağustos ayına ilişkin Kuru Kayısı Dış Ticaret Raporu yayımlandı.

Raporda, Malatya ekonomisinin lokomotif sektörü olan kuru kayısı sektörünün 2025 yılı Ağustos ayı ile yılın ilk sekiz ayına dair bilgiler yer aldı. Ocak-Ağustos dönemini kapsayan istatistiklerin de analiz edildiği raporda, Ağustos ayında gerçekleşen ihracatın önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61 azalarak 2 bin 800 tona düştüğü belirtildi. Birim ihraç fiyatının ise önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık 2.5 dolar artarak 7.43 dolara yükselmesine rağmen, ihraç miktarının azalması nedeniyle önceki yıl aynı ayda sağlanan yaklaşık 37 milyon dolarlık gelirin bu yıl 21 milyon dolara gerilediği kaydedildi.

Raporda yılın ilk sekiz ayında ise kuru kayısı ihracat miktarının, önceki yılın aynı dönemine göre 6 bin ton azalarak 36 bin tona düştüğü ifade edildi. Birim ihracat fiyatının aynı dönem için 0.35 dolara yakın gerileyerek ortalama 5.45 dolar olmasına bağlı olarak ihracat gelirlerinin önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20 azaldığı ve önceki yıl ilk sekiz ayda elde edilen 243 milyon dolarlık gelirin 196 milyon dolara gerilediği aktarıldı.

Raporda, Türkiye'de 11-12 Nisan 2025 tarihlerinde yaşanan zirai don hadisesi nedeniyle kayısı üretiminde yüzde 100'e yaklaşan ürün kaybının, ihraç miktarının düşmesine ve buna karşılık birim ihraç fiyatının 7.5 dolar seviyesinde oluşmasına etki ettiğinin değerlendirildiği belirtildi. - MALATYA