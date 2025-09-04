Haberler

Malatya Kayısı İhracatı 2025'te Düşüş Yaşadı

Malatya Kayısı İhracatı 2025'te Düşüş Yaşadı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya Turgut Özal Üniversitesi tarafından yayımlanan Kuru Kayısı Dış Ticaret Raporu'na göre, 2025 yılı Ağustos ayında kuru kayısı ihracatı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 61 azalarak 2 bin 800 tona düştü. Yılın ilk sekiz ayında ise ihracat miktarı 36 bin tona gerileyerek gelirler yüzde 20 azaldı.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Kayısı ve Kayısı Ürünleri Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 2025 yılı Ağustos ayına ilişkin Kuru Kayısı Dış Ticaret Raporu yayımlandı.

Raporda, Malatya ekonomisinin lokomotif sektörü olan kuru kayısı sektörünün 2025 yılı Ağustos ayı ile yılın ilk sekiz ayına dair bilgiler yer aldı. Ocak-Ağustos dönemini kapsayan istatistiklerin de analiz edildiği raporda, Ağustos ayında gerçekleşen ihracatın önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61 azalarak 2 bin 800 tona düştüğü belirtildi. Birim ihraç fiyatının ise önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık 2.5 dolar artarak 7.43 dolara yükselmesine rağmen, ihraç miktarının azalması nedeniyle önceki yıl aynı ayda sağlanan yaklaşık 37 milyon dolarlık gelirin bu yıl 21 milyon dolara gerilediği kaydedildi.

Raporda yılın ilk sekiz ayında ise kuru kayısı ihracat miktarının, önceki yılın aynı dönemine göre 6 bin ton azalarak 36 bin tona düştüğü ifade edildi. Birim ihracat fiyatının aynı dönem için 0.35 dolara yakın gerileyerek ortalama 5.45 dolar olmasına bağlı olarak ihracat gelirlerinin önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20 azaldığı ve önceki yıl ilk sekiz ayda elde edilen 243 milyon dolarlık gelirin 196 milyon dolara gerilediği aktarıldı.

Raporda, Türkiye'de 11-12 Nisan 2025 tarihlerinde yaşanan zirai don hadisesi nedeniyle kayısı üretiminde yüzde 100'e yaklaşan ürün kaybının, ihraç miktarının düşmesine ve buna karşılık birim ihraç fiyatının 7.5 dolar seviyesinde oluşmasına etki ettiğinin değerlendirildiği belirtildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Savcı Ercan Kayhan'ı öldüren katil zanlısı tutuklandı

Cumhuriyet savcısını vahşice katleden zanlı ile ilgili karar
CHP, İstanbul il yönetimine atanan 4 ismi tedbirli olarak disipline sevk etti

CHP'de ortalık yangın yeri! 4 isim daha disipline sevk edildi
Ferrari'yi perte çıkartan ustadan yeni skandal! Bu kez aracın boyasını kaldırdı

Ferrari'yi perte çıkartan ustadan yeni skandal! Resmen akıllanmıyor
Süper Lig devinden Sörloth bombası

Süper Lig devinden Sörloth bombası
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savcıyı katleden zanlının ilk ifadesi: Tartıştık küfür etti, kendimi kaybedip bıçağı sapladım

19'luk katilin ilk ifadesi! Bakın Cumhuriyet savcısını neden öldürmüş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.