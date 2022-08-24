Malatya ekonomi: Malatya'nın üreten kadınları buluştu

Edinilen Malatya gelişmesine göre Malatya'nın üreten kadınları buluştu Malatya'da mahalle arkadaşı beş kadınla bir araya gelerek ev yapımı dut pestili üretimi yapan Fatma Şahin hem para kazanıyor hemde ev hanımları ile öğrencilere iş imkanı sunuyor.

Malatya'nın üreten kadınları buluştu

MALATYA - Malatya'da mahalle arkadaşı beş kadınla bir araya gelerek ev yapımı dut pestili üretimi yapan Fatma Şahin hem para kazanıyor hemde ev hanımları ile öğrencilere iş imkanı sunuyor.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi'nde yaşayan bir yıl öncede eşini kayıp eden 58 yaşındaki Fatma Şahin mahalle arkadaşı kadınlarla bir araya gelerek dut pestili üretimine başladı. Çocuklarıda kent dışında bulan Şahin tüm zorluklara rağmen hem para kazanıyor hemdeev hanımları ile öğrencilere iş imkanı sağlıyor.

Temmuz ayında başladıkları üretimi Kasım ayı sonuna kadar sürdüklerini kaydeden Fatma Şahin, mahallede ihtiyaç sahibi olan arkadaşlarıyla bir araya gelerek ev ekonomisine katkı için çalıştıklarına söyledi.

Üretikleri pestillerin kilogramını 70 ila 90 TL arasında satışa sunduklarını belirten Şahin, üretimi çok fazla emek isteyen pestilleri daha çok kent içinde faaliyet gösteren esnaflara sattıklarını belirtti.

Ünivesite öğrensi olan Rabia Balta ise okul harçlığını çıkarmak için yaz tatillerinde dut pestili işinde çalıştığını kaydederek grup halinde üretim yapmanın eğlenceli olmasına karşın bir o kadarda yorucu olduğunu ifade etti.

Üretilen pestillerin tamamen doğal yollarla elde edildiğini belirten Balta, herhangi bir korucu madde kullanılmadan elde ürünlerin organik olduğunu söyledi.