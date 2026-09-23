Malatya Darende'de yaklaşık 60 yıl önce dikilen fıstık ağaçlarının hasadı başladı

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Malatya'nın Darende ilçesinde yaklaşık 60 yıl önce kayısıya alternatif ürün arayışı kapsamında toprakla buluşturulan Antep fıstığı ağaçları, üreticilerin önemli gelir kaynaklarından biri oldu.

Ilıca Mahallesi'nde 1968 yılında dönemin İlçe Ziraat Müdürlüğü tarafından yapılan arazi incelemelerinin ardından bölgede fıstık yetiştiriciliğinin uygun olduğu belirlendi.

Gaziantep'ten getirilen fidanlar üreticilere dağıtılarak, kayısıya alternatif üretimin temeli atıldı.

Aradan geçen yıllarda bazı bahçelerde fıstık ağaçlarının bakımsız kalması ve beklenen sürede ürün alınamaması nedeniyle ağaçların bir bölümü sökülürken, kalan ağaçlar ise bugün yarım asrı aşan yaşlarıyla ürün vermeyi sürdürüyor.

Darende Ziraat Odası Başkanı Orhan Karaca, ilçenin tarımsal potansiyelinin yalnızca kayısı üretimiyle sınırlı olmadığını, bölgede fıstık, patates, şeker pancarı üretiminin her geçen yıl geliştiğini belirtti.

Ürün çeşitliliğinin artmasının üreticinin gelir kaynaklarını güçlendirdiğini ifade eden Karaca, şöyle konuştu:

"Bugün geldiğimiz noktada Ilıca Mahallesi Malatya'da fıstık üretimiyle öne çıkan bölgelerden biri olma yolunda hızla ilerliyor. Bu gelişme; üreticimizin emeğinin, toprağına olan bağlılığının ve ilçemizin sahip olduğu tarımsal potansiyelin önemli bir göstergesidir. Ürün çeşitliliğimiz arttıkça Darende'nin tarımsal gücü ve üretim kapasitesi de daha da artacaktır. Tüm üreticilerimize bereketli, verimli ve hayırlı bir hasat sezonu diliyorum." dedi.

Hasat başladı

Ilıca Mahallesi'nde 25 ailenin bahçesinde bulunan 5 binin üzerindeki fıstık ağacında hasat başladı.

Fıstık üreticilerinden Yusuf Tatar, bölgedeki fıstığın kalitesinin yüksek olduğunu belirterek, "Havası, güneşi ve iklimiyle bizim fıstığımız çok kıymetli. Fıstıkların içleri dolu oluyor. Alıcılar geliyor, beğenip alıyor. Gaziantep'e, İstanbul'a ve Malatya pazarına gönderiyoruz. Keşke eski ağaçlara sahip çıkabilseydik." diye konuştu.

Kayısıdan sonra ciddi bir gelir kaynağı oldu

Üreticilerden Hazreti Özbey de bahçesindeki ağaçların 50 yaşından büyük olduğunu kaydederek, bölgedeki fıstık üretiminin geçmişten bugüne devam ettiğini söyledi.

Fıstığın kayısıdan sonra kendileri için önemli bir ürün olduğunu dile getiren Özbey, bu yıl kendi bahçesinden yaklaşık 1,5 ton ürün beklediğini ifade etti.

Kaynak: AA