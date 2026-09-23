Haberler

Malatya Darende'de yaklaşık 60 yıl önce dikilen fıstık ağaçlarının hasadı başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya Darende'de yaklaşık 60 yıl önce dikilen fıstık ağaçlarının hasadı başladı
Güncelleme:
+11 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'nın Darende ilçesinde yaklaşık 60 yıl önce kayısıya alternatif olarak dikilen Antep fıstığı ağaçlarının hasadı başladı. Ilıca Mahallesi'nde 25 ailenin bahçesindeki 5 binin üzerindeki ağaçtan ürün alınıyor; fıstık, kayısıdan sonra önemli gelir kaynağı oldu.

Malatya'nın Darende ilçesinde yaklaşık 60 yıl önce kayısıya alternatif ürün arayışı kapsamında toprakla buluşturulan Antep fıstığı ağaçları, üreticilerin önemli gelir kaynaklarından biri oldu.

Ilıca Mahallesi'nde 1968 yılında dönemin İlçe Ziraat Müdürlüğü tarafından yapılan arazi incelemelerinin ardından bölgede fıstık yetiştiriciliğinin uygun olduğu belirlendi.

Gaziantep'ten getirilen fidanlar üreticilere dağıtılarak, kayısıya alternatif üretimin temeli atıldı.

Aradan geçen yıllarda bazı bahçelerde fıstık ağaçlarının bakımsız kalması ve beklenen sürede ürün alınamaması nedeniyle ağaçların bir bölümü sökülürken, kalan ağaçlar ise bugün yarım asrı aşan yaşlarıyla ürün vermeyi sürdürüyor.

Darende Ziraat Odası Başkanı Orhan Karaca, ilçenin tarımsal potansiyelinin yalnızca kayısı üretimiyle sınırlı olmadığını, bölgede fıstık, patates, şeker pancarı üretiminin her geçen yıl geliştiğini belirtti.

Ürün çeşitliliğinin artmasının üreticinin gelir kaynaklarını güçlendirdiğini ifade eden Karaca, şöyle konuştu:

"Bugün geldiğimiz noktada Ilıca Mahallesi Malatya'da fıstık üretimiyle öne çıkan bölgelerden biri olma yolunda hızla ilerliyor. Bu gelişme; üreticimizin emeğinin, toprağına olan bağlılığının ve ilçemizin sahip olduğu tarımsal potansiyelin önemli bir göstergesidir. Ürün çeşitliliğimiz arttıkça Darende'nin tarımsal gücü ve üretim kapasitesi de daha da artacaktır. Tüm üreticilerimize bereketli, verimli ve hayırlı bir hasat sezonu diliyorum." dedi.

Hasat başladı

Ilıca Mahallesi'nde 25 ailenin bahçesinde bulunan 5 binin üzerindeki fıstık ağacında hasat başladı.

Fıstık üreticilerinden Yusuf Tatar, bölgedeki fıstığın kalitesinin yüksek olduğunu belirterek, "Havası, güneşi ve iklimiyle bizim fıstığımız çok kıymetli. Fıstıkların içleri dolu oluyor. Alıcılar geliyor, beğenip alıyor. Gaziantep'e, İstanbul'a ve Malatya pazarına gönderiyoruz. Keşke eski ağaçlara sahip çıkabilseydik." diye konuştu.

Kayısıdan sonra ciddi bir gelir kaynağı oldu

Üreticilerden Hazreti Özbey de bahçesindeki ağaçların 50 yaşından büyük olduğunu kaydederek, bölgedeki fıstık üretiminin geçmişten bugüne devam ettiğini söyledi.

Fıstığın kayısıdan sonra kendileri için önemli bir ürün olduğunu dile getiren Özbey, bu yıl kendi bahçesinden yaklaşık 1,5 ton ürün beklediğini ifade etti.

Kaynak: AA
Sergen Yalçın'dan Fenerbahçelileri kızdıran seçim! 8-0'a rağmen yok

Bu dediklerini Fener taraftarı duymasın!
Ödül gecesinde fenalaşan Şerif Sezer'den haber var! Kızı son durumunu açıkladı

Ödül gecesinde fenalaşan Şerif Sezer'den haber var! Kızı son durumunu açıkladı
Bakanın sözleri ülkeyi karıştırdı! Mini etekli fotoğraf yağıyor

Bir söz yetti! Ülkenin her yerinden mini etekli fotoğraf yağıyor
Dilan Çiçek Deniz'den dikkat çeken itiraf: Mutluluktan kilo aldım

Dilan Çiçek Deniz'den dikkat çeken itiraf: Mutluluktan kilo aldım
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mansur Yavaş'ın ardından CHP'de istifa dalgası! Belediye başkanları bir bir partiden ayrılıyor

Yavaş'ın ardından 7 belediye başkanı daha CHP'den istifa etti

Galatasaray'da başkanlık yarışı erkenden başladı! 5 isim gündemde

G.Saray'da seçim yarışı erkenden başladı! Özbek'in koltuğuna 5 talip
Nikah işlemleri için nişanlısını uyandırmak isteyen genç kız, katil oldu

Nikah işlemleri için nişanlısını uyandırmak isterken katil oldu

Gençlerle ilgili çarpıcı araştırma! Yüzde 47'si insan yerine yapay zekaya güveniyor

Gençlerin tercihi şaşırttı! Yüzde 47'si insan yerine ona güveniyor
Adalar Belediyesi AK Parti'ye geçti

İstanbul'da bir belediye daha AK Parti'ye geçti
Trabzonlu iş insanından Trabzonspor'a destek sözü

Süper Lig devi için kolları sıvadı: Destek olacağım
Samsun Bafra'daki saman deposu yangınında yaklaşık 20 milyon lira zarar oluştu

16 saatlik yangından geriye büyük yıkım kaldı! Zarar 20 milyon lira