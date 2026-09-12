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Malatya’dan Türkiye’ye damızlık düve desteği

Malatya’dan Türkiye’ye damızlık düve desteği
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Malatya’nın Akçadağ ilçesinde 2016 yılından bu yana 5 dönümlük alanda damızlık düve yetiştiriciliği yapan işletme, Türkiye’nin farklı bölgelerindeki üreticilere hayvan göndererek ülke hayvancılığına katkı sağlıyor.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 2016 yılından bu yana 5 dönümlük alanda damızlık düve yetiştiriciliği yapan işletme, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki üreticilere hayvan göndererek ülke hayvancılığına katkı sağlıyor.

Akçadağ ilçesi Yağmurlu Mahallesi'nde yetiştirici Ali Yaşar tarafından işletilen tesiste et üretimi ve damızlık hayvan yetiştiriciliği yapılıyor. İşletmede 200'ü Angus, 300'ü yerli ırk olmak üzere toplam 500 baş hayvan bulunuyor. Yaklaşık 200 damızlık düvenin yetiştirildiği işletmede gebe hale getirilen düveler, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki üreticilere satılıyor. Tesiste yetiştirilen hayvanların bir bölümü kurbanlık bir bölümü ise kasaplık olarak değerlendirilerek et üretimine de katkı sağlanıyor.

"Yıllardır bu işin içindeyiz üretmeye mecburuz"

İşletmenin 2016 yılında faaliyete geçtiğini belirten yetiştirici Ali Yaşar, ilk olarak süt sığırcılığı yaptıklarını daha sonra et üretimine yöneldiklerini söyledi. Yaklaşık 500 baş hayvanlarının bulunduğunu ifade eden Yaşar, "Bunun 200'ü Angus, 300'ü yerli ırk. Burada yaklaşık 200 damızlık düve yetiştiriyoruz. Düveler gebe olduktan sonra yurt içindeki üreticilerimize satarak üretime destek oluyoruz. Hayvanlarımızın bir kısmını kurbanlık bir kısmını ise kasaplara veriyoruz" dedi.

Girdi maliyetlerinin ciddi oranda arttığını belirten Yaşar, "Geçen yıla kıyasla besi hayvanı alım maliyetlerimiz, yem, mazot ve girdi masraflarımız ciddi oranda arttı. Et fiyatları girdi maliyetlerinin gerisinde kalsa da ileride şartların daha iyi olacağını ümit ederek üretime aralıksız devam ediyoruz. Bizim işimiz bu. Yıllardır bu işe emek veriyoruz ve üretmekten başka yolumuz yok" diye konuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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