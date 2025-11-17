Haberler

Malatya'da Zirai Don Felaketi İçin İş Birliği Protokolü İmzalandı

Güncelleme:
Malatya Ticaret Borsası ve İnönü Üniversitesi arasında imzalanan protokol ile 12 Nisan'daki zirai don felaketinin Malatya'nın sosyal ve ekonomik hayatına etkileri analiz edilecek. Proje, kayısı ağaçları üzerindeki etkilerden ekonomik kayıplara kadar birçok boyutu inceleyecek.

Malatya Ticaret Borsası ile İnönü Üniversitesi arasında 'Zirai Don Felaketinin Malatya'nın Sosyal ve Ekonomik Hayatına Etkisinin Analizi' protokolü imzalandı.

Ticaret Borsası'nda yapılan imza protokolüne Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Tuncel, Dekan Yardımcısı Murat Sezik, İktisat Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uğur ve İktisat Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tayfur Bayat katıldı.

12 Nisan'da etkili olan zirai don olayının Malatya ekonomisine etkisini analiz etmek amacıyla hazırlanan projenin imza protokolünde konuşan Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, "Türkiye genelinde 12 Nisan'da etkili olan zira don felaketinde Malatya etkilendi. İnönü Üniversitesi, zirai don sonrasında yaşanan her sıkıntıda bizlerle beraber iş birliği yaptı. Çok teşekkür ediyorum. 12 Nisan zirai don hadisesini 3 aşamada ele alacağımız bir çalışma yapacağız. Bu çalışmada birinci aşamada özellikle Malatya'da yaşanana zirai donun önce kayısı ağaçları üzerinde oluşturduğu etki, bununla beraber projenin ikinci aşamasında da özellikle zirai donun neden olduğu ekonomik kaybı, Malatya ekonomisine vermiş olduğu zararları hep beraber çalışacağız. Üçüncü aşamasında da bu projeyle zira donun sosyal etkisini ölçülmesini sağlayacağız. Bunu İnönü Üniversitesinden hocalarımızla araştırıp, raporlaştırıp yetkili kurumlara ileteceğiz, Malatyalılarla paylaşacağız" dedi.

Başkan Özcan bu projenin zirai donun kayısı ağaçlarına, üreticilerin ve şehrin ekonomisine verdiği zararı ortaya koyacağını söyledi.

Projenin ikinci paydaşı olan İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Tuncel ise, zirai don hadisesiyle birlikte büyük bir ekonomik kaybın olduğunun altını çizdi. Dekan Prof. Dr. Gökhan Tuncel, "Kayısının ekonomik girdisi şehrin can damarlarından birini oluşturuyor. Bu girdi birçok sektörü birbiriyle destekliyordu. Biz bu sektörlerin analizlerini yapmak istiyoruz. Hangi sektör nasıl etkilendi. Ekonomik etkiyle beraber sosyal açıdan da etkilenmeler oldu. Beyaz eşyanın alımından ev, otomobil ve hatta evlenmelere kadar bu süreçte etkilenmeler oldu. Bu tür sosyal etkilerin tamamını ele alan bir çalışma yapmak istiyoruz. Bundan sonraki süreçlere de rehberlik edecek bir çalışma olacak. Sahadan aldığımız veriler üzerine sistematik bir raporlama yapacağız. Burada kurumlar arası iş birliği önemli. Ticaret Borsası ile yakından çalışma imkanı bulduk. Bu çalışmaya sahip çıkılması lazım" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
