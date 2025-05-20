Malatya'da TOKİ Konutlarının Kiralara Etkisi Bekleniyor

Malatya'da TOKİ Konutlarının Kiralara Etkisi Bekleniyor
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Malatya Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül, yaz aylarında TOKİ konutlarının teslim edilmesiyle kiralarda düşüş yaşanacağını öngördü. 10 bin TL ile 30 bin TL arasında değişen kira fiyatlarının yeni konutların piyasaya girmesiyle normale döneceğini aktardı.

Malatya Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül, yaz aylarında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımı tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilecek konutlarla birlikte kentteki kira fiyatlarında düşüş yaşanacağını belirtti.

Deprem bölgesi Malatya'da yaklaşık 600 dolayında kiralık ilanının bulunduğunu ifade eden Malatya Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül, güçlendirme yapılarak ilana çıkarılan dairelere ilgi göstermediğini söyledi.

Vatandaşların daha çok TOKİ konutlarına yöneldiğini aktaran Özgül, 10 bin TL ile 30 bin TL arasında değişen kira fiyatlarının yeni konutların piyasaya girmesiyle birlikte normale dönmesini beklediklerini ifade etti.

Yaz aylarında TOKİ konutlarında büyük ölçekli bir teslimat beklediklerini bunun yanı çok sayıda yerinde dönüşüm projelerinin de sona yaklaşıldığını belirten Özgül, "Yeni konutların devreye girmesiyle birlikte piyasada bir rahatlama yaşanacak. Talep azalacağı için kiralar da düşecektir" diye konuştu - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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