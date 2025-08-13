Malatya'da Tır ve Otomobil Çarpıştı, 3 Yaralı

Malatya'da Tır ve Otomobil Çarpıştı, 3 Yaralı
Malatya-Kayseri karayolunda meydana gelen trafik kazasında tır ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ve iki yolcu yaralandı.

Malatya'da tır ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.15 sıralarında Malatya- Kayseri karayolu Akçadağ-Develi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan V.A. (52) idaresindeki 16 SBZ 39 plakalı tır ile M.M.H. (55) yönetimindeki 44 AHG 671 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan M.Ç. (37) ve Y.H. (23) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

