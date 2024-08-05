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Malatya'da Temmuz Ayında İhracat Yüzde 11 Arttı

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Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 11 artışla 32 milyon 151 bin dolar ihracat gerçekleştiğini belirtti. Ancak yüksek maliyet ve finansmana erişim sorununun ihracatın önündeki en büyük engel olduğunu vurguladı.

Malatya'dan temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 11 artışla 32 milyon 151 bin dolar ihracat gerçekleştiğini belirten Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "İhracatımızın daha da ivme kazanmasının önündeki en büyük engel yüksek maliyet ve finansmana erişim" dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan temmuz ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Malatya olarak temmuz ayında 32 milyon 151 bin dolar ihracat gerçekleştirerek bir önceki aya göre yüzde 11 artış sağladık. Temmuz ayı ihracatımızla birlikte 2024 Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yıla göre yüzde 7 artışla 218 milyon 469 bin dolar ihracata ulaşmayı başardık. Finansman sorunu ve yüksek maliyetlere rağmen ihracata, üretime, istihdama ve kalkınmaya büyük katkı sağlayan üyelerimizi ve tüm çalışanlarını tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Malatya ve ülke ihracatının önündeki en büyük engelin yüksek maliyet ve finansmana erişimde yaşanan sıkıntılar olduğunu vurgulayan Başkan Sadıkoğlu, "Şehrimiz ihracatının önündeki en büyük engel yüksek maliyet ve finansman sorunu. Üretici üyelerimiz durmaksızın çalışıyor ve üretiyor olsa da mevcut şartlar altında rekabet şansları giderek azalıyor. Yüksek girdi maliyetleri nedeniyle üyelerimiz dış pazardaki rakipleriyle boy ölçüşemez hale geldi. Özellikle işçi maliyetleri nedeniyle avantajımızı kaybediyoruz. Döviz kuru enflasyona paralel hareket etmiyor, bu da ihracatçılarımızı bir hayli zorluyor. Deprem sonrası orta ve büyük ölçekli firmalarımızın en çok yaşadığı sorun finansmana erişimde yaşanan sıkıntılar. Ülkemizin hedeflerine ulaşması ve ihracatımızın sürdürülebilir kılınması için firmalara nefes aldıracak adımlar atılmasını talep ediyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ticaret Ve Sanayi Odası İhracat malatya Ekonomi Güncel Haberler

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