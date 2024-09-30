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Malatya'da Soğan Hasadı Tamamlandı, Ürünler Avrupa'ya İhraç Edilecek

Malatya'da Soğan Hasadı Tamamlandı, Ürünler Avrupa'ya İhraç Edilecek
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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yüzlerce dönümlük alana ekimi yapılan soğanların hasadı tamamlandı. Elde edilen ürünler Avrupa ülkelerine ihraç edilecek. Ticaret Borsası'nın açıklamasına göre, bu yıl 250 hektar alanda soğan üretimi gerçekleştirildi.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yüzerlerce dönümlük alana ekimi yapılan soğanın hasadı tamamlandı. Hasatta elde edilen ürünler Avrupa ülkelerine ihraç edilecek.

Malatya'nın Akçadağ ilçesi Ören Mahallesi'nde yüzerlerce dönümlük bir alanda ekimi yapılan soğanlarda hasat dönemi tamamlandı.

"Malatya'da artık her türlü ürün elde etmek mümkün"

Malatya'da son yıllarda inşa edilen barajların tarımsal çeşitliğe önemli katkı sağladığını kaydeden Malatya Ticaret Borsası Başkanı (MTB) Ramazan Özcan, "Akçadağ Ören bölgemizde bu yıl önemli bir miktarda soğan üretimi gerçekleştirdik. Yaklaşık 250 hektarlık bir alanda yapılan üretimlerde dönüm başına yaklaşık 4 ton ürün elde ettik. Malatyamız önemli bir tarım şehri. Sadece belirli ürünlere bağlı kalmak doğru değil. Bu noktada Ticaret Borsası olarak çiftçilerimizi ürün çeşitliğine teşvik ederek öncülük etmeye çalışıyoruz. Daha önce farklı üretimlerin yapıldığı bazı arazilerde bu yıl soğan üretimi yaptık. Tamamlanan hasat sonrası şunu da görmüş olduk, Malatya'da her türlü tarım ürününü yetiştirmek mümkün. İlk hasadını gerçekleştirdiğimiz soğanda yüksekte verim elde ettik. Önümüzdeki yıllarda daha geniş alanlarda verimli su kullanımı ile üretimi artırmayı planlıyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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