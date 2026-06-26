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Malatya'da savunma sanayisine 20 bin metrekarelik yatırım

Malatya'da savunma sanayisine 20 bin metrekarelik yatırım
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ULUSDER öncülüğünde kurulan ULUSSAN Savunma ve Makine A.Ş., Malatya'da 20 bin metrekarelik üretim tesisini satın aldı. Yıl sonuna kadar üretime başlanması hedeflenen fabrikada savunma sanayisine yönelik parça ve bileşenler yerli imkanlarla üretilecek, bölge ekonomisine ve istihdama katkı sağlanacak.

Malatya'da savunma sanayisine yönelik önemli bir yatırım hayata geçirildi. ULUSDER öncülüğünde kurulan ULUSSAN Savunma ve Makine A.Ş., 20 bin metrekarelik üretim tesisini satın alırken, fabrikada yıl sonuna kadar üretime başlanması hedefleniyor.

ULUSDER Başkanı Özcan Polat, daha önce kamuoyuyla paylaştıkları savunma sanayisi yatırım hedefi doğrultusunda önemli bir adımı hayata geçirdiklerini belirterek, ULUSSAN Savunma ve Makine A.Ş. adına Malatya'da 20 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikanın satın alındığını açıkladı.

Satın alınan fabrikada gerçekleştirilen teknik incelemelerde üretim alanları, teknik altyapı, makine yerleşimleri ve üretim kapasitesi değerlendirildi. Ardından düzenlenen istişare toplantısında fabrikanın faaliyete geçiş süreci, yatırım planlaması, üretim organizasyonu ve yol haritası detaylı şekilde ele alındı. Toplantıda, ULUSSAN Savunma ve Makine A.Ş. bünyesinde savunma sanayisine yönelik parça ve bileşen üretimi için yürütülecek çalışmalar değerlendirilirken, üretim süreçlerinin en verimli şekilde planlanması ve fabrikanın kısa sürede üretime hazır hale getirilmesi konusunda kapsamlı istişarelerde bulunuldu.

20 bin metrekarelik alan üzerine kurulu üretim tesisinde hazırlık çalışmalarının tamamlanmasının ardından yıl sonuna kadar üretime başlanması hedefleniyor. ULUSSAN Savunma ve Makine A.Ş. bünyesinde gerçekleştirilecek üretimle savunma sanayisine yönelik parça ve bileşenlerin yerli imkanlarla üretilmesi, Malatya'nın sanayi altyapısının güçlendirilmesi ve yeni istihdam alanlarının oluşturulması amaçlanıyor.

ULUSDER öncülüğünde hayata geçirilen bu yatırımın, Malatya'nın üretim gücünü artırmasının yanı sıra Türkiye'nin savunma sanayisindeki yerli ve milli üretim kapasitesine de katkı sunması hedefleniyor. Yıl sonuna kadar üretime geçmesi planlanan fabrikanın, hem bölge ekonomisine hem de ülke sanayisine önemli değer katması bekleniyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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