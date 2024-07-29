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Malatya'da mevsimlik tarım işçileri kayısı hasadında çalışıyor

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Dünyadaki kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin karşılandığı Malatya'da mevsimlik tarım işçileri kavurucu sıcak altında kayısı hasadında çalışıyor. Hasat sona yaklaşırken, çevre illerden gelen yaklaşık 20 bin mevsimlik tarım işçisi de mesai yapıyor.

Dünyadaki kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin karşılandığı Malatya'da mevsimlik tarım işçilerinin kavurucu sıcak altındaki mesaileri sürüyor.

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) tescilli ürünü ve kentte birçok ailenin geçim kaynağı olan Malatya kayısısında hasatta sona yaklaşıldı. Temmuz ayında başlayan ve Ağustos ayının ortalarına doğru tamamlanması beklenen kayısı hasadında çevre illerden gelen yaklaşık 20 bin mevsimlik tarım işçisi de mesai yapıyor.

Günün ilk ışıklarıyla kayısı bahçelerinde toplanan ürünler kükürtleme çalışmalarının ardından güneşte kurutularak çekirdekten ayrılma işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte ihracat öncesi son halini alıyor.

Aile ekonomisine katkı sunmak için Şanlıurfa'dan kayısı hasadında çalışmak üzere Malatya'ya geldiklerini belirten mevsimlik tarım işçileri buradaki çalışmalarının ardından Karadeniz'e fındık hasadı için geçeceklerini söyledi.

Hasatta sona doğru

Akçadağ ilçesi Resuluşağı Mahallesi'nde kayısı hasatında çalışan mevsimlik tarım işçilerinden kardeşler Elif ile Aslan Kılıç, 800 TL yevmiye ile çalıştıklarını belirterek, üç haftadır devam eden hasatta sona geldiklerini kaydetti.

Kayısıda çalışmak üzere eşi ve çocukları ile birlikte Malatya'ya geldiklerini ifaden diğer bir işçi İbrahim Orçun ise 21 gündür hasatta çalıştıklarını söyleyerek güzel bir sezon geçirdiklerini aktardı.

"Ürünün bol olduğu bir sezon"

Bereketli bir sezon geçirdiklerini kaydeden kayısı üreticisi Özkan İnce de, "Kardeşlerimizle birlikte bölgede kayısı yetiştiriciliği yapıyoruz. Yaklaşık 3 bin ağacımız var, bereketli bir dönem geçiriyoruz yaklaşık 30-35 ton kuru kayısı elde edeceğimizi tahmin ediyoruz. Şanlıurfa'dan gelen 30 dolayında mevsimlik tarım işçi ile yaptığımız çalışmalar sonrası meyveleri dalından indirdik. Çekirdek çıkarma çalışmalarımız sürüyor her şeyin güzel olduğu bir sezon yaşıyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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