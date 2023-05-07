Malatya'da konteyner kentlerin kurulumu sürüyor

Malatya'da Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kurulumu tamamlanan 2 konteyner kent hizmet vermeye başlıyor.

Malatya'da Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kurulumu tamamlanan 2 konteyner kent hizmet vermeye başlıyor.

6 Şubat depremlerinde büyük bir yıkım yaşayan Malatya'da yaralar sarılıyor. Depremin ilk gününden itibaren Malatya'da depremden sorumlu koordinatör bakan olarak görev yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un öncülüğünde kent merkezinde 2 noktada kurulan bin 600 konteynerden oluşan iki konteyner kentte hizmet vermeye başlıyor.

İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının bulunduğu idari bölüm, kreş, ilkokul, ortaokul ve lisenin bulunduğu eğitim alanı, kütüphane, mescit, çocuk parkı, yemekhane ve çamaşırhane gibi sosyal donatı alanlarında bulunduğu konteyner kentlerde yaklaşık 10 bin vatandaşın barınması planlanıyor. - MALATYA