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Malatya'da Kiralık Daire Fiyatları Düşüyor

Malatya'da Kiralık Daire Fiyatları Düşüyor
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Deprem sonrası Malatya'da kiralık daire fiyatlarında düşüş yaşanıyor. Emlakçılar Odası Başkanı, TOKİ konutlarının teslim edilmesiyle birlikte kira fiyatlarının iyice düşeceğini belirtiyor. Güçlendirilmiş binalara ilgi azaldı.

Deprem bölgesi Malatya'da kiralık daire fiyatlarında önemli bir düşüş yaşanıyor. Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül, güçlendirme yapılan binalara vatandaşların güven duymadığını belirterek TOKİ tarafından yapılan konutların hak sahiplerine teslim edilmesinin ardından kira fiyatlarının daha da aşağıya çekileceğini söyledi.

Malatya Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımı tamamlanarak hak sahiplerine teslimatı yapılan konutların kentte kira fiyatlarını aşağı çektiğini belirterek, vatandaşların depremlerinin ardında güçlendirme yapılarak ilana çıkarılan dairelere ilgi göstermediğini kaydetti.

"Güçlendirme yapılan binalar ilgi görmüyor"

Kentte devam eden inşa çalışmaların hızlı bir şekilde ilerlediğini kaydeden Özgül, depremlerinin ardından güçlendirilen yapılara vatandaşların ilgi göstermediğini belirtti. Özgül, ilanda bulunan 700-800 dolayındaki dairelerin yüzde 60'nın güçlendirilmiş dairelerde oluştuğunu da ifade ederek, kalıcı konutlarda teslimatları arttıkça bu binaların boşa çıkacağını kaydetti.

"Kira fiyatları daha da düşecektir"

Depremlerinin ardından 25-30 bin TL'ye kadar çıkan kira fiyatlarının 17-18 bin TL bandına kadar gerilediğini kaydeden Özgül, yapımı tamamlanan deprem konutlarının hak sahiplerine teslimleriyle birlikte kentte kira fiyatlarının daha fazla aşağı inerek 4 ila 5 bin TL sevilerine kadar gerilemesini beklediklerini söyledi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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