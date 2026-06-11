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Kayısı hasadı öncesi tarım işçilerinin yevmiyesi açıklandı

Kayısı hasadı öncesi tarım işçilerinin yevmiyesi açıklandı
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Malatya'da kayısı hasadı öncesi mevsimlik tarım işçilerinin 2026 yılı günlük yevmiyesi bin 300 TL, ağır işlerde çalışacaklar için ise bin 750 TL olarak belirlendi. Ayrıca hububat alım fiyatları ve destek artışları da değerlendirildi.

Malatya'da kayısı hasadı öncesi mevsimlik tarım işçilerinin 2026 yılı günlük yevmiye ücretleri belirlendi. Tarım işçilerinin günlük yevmiyesi bin 300 TL, ağır işlerde çalışacak işçilerin ücreti ise bin 750 TL olarak açıklandı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Bölge Koordinatörü ve Malatya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Yunus Kılınç, düzenlenen il koordinasyon toplantısının ardından yaptığı açıklamada, hasat sezonunun başlamasıyla birlikte üreticilerin sorunlarını değerlendirdiklerini söyledi. Toprak Mahsulleri Ofisi ile yapılan görüşmelerde ürün alımlarının gerçekleştirileceği depolar ve tarihler konusunda kararlar alındığını belirten Kılınç, açıklanan hububat alım fiyatlarının üreticiler tarafından yeterli bulunmadığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı tarafından temel destek ve bitkisel üretim desteklerinde artış yapılacağı yönündeki açıklamanın üreticiler açısından olumlu karşılandığını kaydeden Kılınç, destek miktarlarının netleşmesini beklediklerini söyledi. Kayısı hasadı nedeniyle çevre illerden mevsimlik tarım işçilerinin Malatya'ya gelmeye başlayacağını belirten Kılınç, işçi temsilcileriyle yapılan görüşmeler sonucunda günlük yevmiyenin bin 300 TL olarak belirlendiğini açıkladı. Balya yükleme, saman ve benzeri ağır işlerde görev yapacak işçilerin günlük ücretinin ise bin 750 TL olarak kararlaştırıldığını belirtti.

16 yaş altındaki çocukların ve çalışamayacak durumda olan yaşlı ya da sağlık sorunu bulunan kişilerin tarım işlerinde çalıştırılmasının yasak olduğunu hatırlatan Kılınç, üreticilerin bu konuda gerekli hassasiyeti göstermesi gerektiğini kaydetti.

Kayısı rekoltesine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Kılınç, erken açıklanan rekolte tahminlerinin ürün fiyatlarında olumsuz etkilere yol açabildiğini belirtti. Rekolte çalışmalarına katıldıklarını ifade eden Kılınç, üreticinin ürün değerini düşürecek gerçekçi olmayan rakamların ortaya çıkması halinde Ziraat Odaları olarak bu rakamların altına imza atmayacaklarını ifade etti. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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