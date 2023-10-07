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Malatya'da Kayısı Deposunda Ayakkabıyla Bastılar, Para Cezası Uygulandı

Malatya'da bir çalışanın kayısı yığınının üzerine ayakkabıyla çıkması üzerine depo sahibine hijyen kurallarına uymadığı gerekçesiyle 10 bin lira para cezası uygulandı. Kayısılar imha edilmek üzere el konuldu ve depo sahibi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.