Üye Girişi
Haberler

Malatya'da İş İnsanlarından Üretim Seferberliği

Malatya'da İş İnsanlarından Üretim Seferberliği
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

6 Şubat depremlerinin ardından Malatya'da birçok iş insanı, kentin ekonomisine katkı sağlamak ve vatandaşlara destek olmak amacıyla yeni yatırımlarla üretim seferberliği ilan etti. İş insanları, fabrikalarını açarak depremzedelere yardım ve istihdam sağlamaya devam ediyor.

6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan Malatya'da binlerce kişi şehri terk ederken kente sahip çıkan iş insanları ise organize sanayi bölgesinde fabrikalar ile istihdama ve kent ekonomisine katkı sağlamak adına üretim seferberliği ilan etti.

Asrın felaketi sonrası ağır yara alan illerden biri olan Malatya'da binlerce insan başka şehirlere göç ederken birçok işadamı ise yeni yatırımlarla kentteki istihdama katkı sağlamak ve göçü tersine çevirmek adına çalışıyor. Deprem bölgesinde üretim seferberliği ilan eden işadamlarından Hakan Güldaş, üretimi arttırarak Malatya'yı bölgenin yine gözdesi yapacaklarını söyledi.

Güldaş, "6 Şubat depremini şehir olarak hep birlikte yaşadık. Bizler hızlı bir şekilde organize olarak fabrikalarımızı vatandaşlarımıza açtık, barınma ve yemek ihtiyaçlarını karşıladık. Depremde mağdur olan vatandaşlarımıza hizmet sunduk. Allah bir daha böyle afetleri milletimize göstermesin" dedi.

Deprem bölgesinde üretim seferberliği olduğunu ifade eden İş İnsanım Güldaş, organize sanayi bölgesinde hizmet sunduklarını belirterek, "Deprem bizi etkilememiş gibi üretmeye ve hizmet sunmaya devam ediyoruz. Kaldığımız yerden işimize devam etmemiz gerekiyor. Malatya Organize Sanayi Bölgesinde üretim devam ediyor. Sadece biz değil 1. 2. ve 3. Organize sanayi bölgesinde fabrikalar çalışıyor. Bizler şehrimizi seviyoruz, hep birlikte el ele vererek şehrimizi yeniden ayağa kaldıracağız. Sosyal medyalarda görüyoruz 'sahipsiz Malatya' diye yazılıyor. Malatya'nın sahibi iş insanları, üreticiler, çiftçiler, sivil toplum temsilcileri. Hepimiz el birliğiyle depremin izlerini sileceğiz" şeklinde konuştu.

Üretim seferberliğine destek veren bir diğer iş insanı Bülent Güngör'de 6 Şubat depremi sonrası şehri terk etmeyerek burada kaldıklarını belirterek, "Vatandaşlarımıza ve çalışanlarımıza hizmet sunmaya çalıştık, emeği geçenlerden Allah razı olsun. Bizlerde şehrimize sahip çıkacağız ve katkı sunmaya devam edeceğiz. Malatya'yı Malatyalılar sahiplenecek ve bizler buradayız" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

malatya

CHP'den Mehmet Şimşek'e uyarı: Pos cihazı kullanıp kara para aklayanları acilen radara alın

Kirli oyunu ifşa eden CHP'den Mehmet Şimşek'e tarihi uyarı

 Mahalle sakinleri caniyi anlattı: Olay günü fırına uğrayıp 'Üstüm nasıl olmuş, iyi mi?' diye sordu

Kimseyle tek kelime etmeyen cani fırına uğrayıp bu soruyu yöneltmiş

 2 genç kızı katleden 19 yaşındaki cani psikiyatri servisinde 1 yıldır takipli hastaymış

2 genç kızı gözünü kırpmadan öldüren caniyle ilgili isyan ettiren detay
AK Partili isim konuşmacı olarak katıldığı fuarda protesto edildi

AK Partili isme konuşmacı olarak katıldığı fuarda büyük şok
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul düşman işgalinden ne zaman kurtuldu? İstanbul'un kurtuluşu ne zaman? 6 Ekim'de ne oldu? İstanbul'un Kurutuluşu ne zaman, bugün mü? 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu mesajları ve sözleri! İstanbul'un Kurtuluşu ile ilgili sözler, mesajlar ve şiirler! İETT otobüs, metro, metrobüs neden ücretsiz, (İSTANBUL)? 6 Ekim Pazar İstanbul Kurtuluşu akbil ücretsiz mi? Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? MasterChef Şirin'e alışveriş listesini kim verdi? Şirin'e tarifi, reçeteyi kim Ezgi mi verdi? Şirin, Ezgi diskalifiye olacak mı? Farah Zeynep Abdullah Altın Portakal konuşmasında ne dedi? Pazar dizileri, bugün hangi diziler var? 6 Ekim Pazar bugün TV'de bu akşamki diziler! Kim Milyoner Olmak İster Ramazan kim, ne okuyor, hastalığı ne? 6 Ekim Pazar 1 milyon TL soru cevabı ne? Engelli yarışmacı 5 milyonluk soru açtırdı mı? 6 Ekim 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 6 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 6 Ekim Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 6 Ekim 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?
title