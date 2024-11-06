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Malatya'da İhracat Eğitim Programı ve Devlet Destekleri Konuşuldu

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Malatya'da Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen 'İhracat Süreçleri ve Devlet Destekleri Eğitim Programı'nda, bölge illerinin desteklerden yararlanma potansiyeli ve gelecekteki ihracat hedefleri ele alındı. Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Mükerrem Aksoy, 2024'te 21,5 milyar liralık bütçenin tamamının dağıtılacağını belirtti.

Malatya'da "Ticaret Bakanlığı İhracat Süreçleri ve Devlet Destekleri Eğitim Programı" düzenlendi.

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Mükerrem Aksoy, Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen eğitimdeki konuşmasında, YÖK ile işbirliği yaparak bir ticaret akademisi kurduklarını ve şubat ayında Ankara ve İstanbul'da eğitimlere başlayacaklarını, bu programlardan alınacak sertifikanın dış ticaretle ilgili olan yerlerde isteneceğini söyledi.

Ticaret Bakanlığı olarak çok fazla devlet yardımı verdiklerini kaydeden Aksoy, bu desteklerden yararlanılması için çağrıda bulundu.

Bakanlığın yüzde 60'ından fazla bütçesinin devlet yardımlarına ilişkin olduğunu belirten Aksoy, şöyle devam etti:

"2024'te mal ve hizmet dahil toplam 21,5 milyar liralık bir bütçemiz var. Bu bütçenin hepsini dağıtıyoruz. Bu sene 21,5 milyarı verdik, bitirdik. Sayın Bakanımız Ömer Bolat'ın girişimleriyle inşallah 2025 yılında toplam 33 milyarlık bir bütçeye sahip olacağız. Destek yönetim sistemi dediğimiz, basitleştirilmiş bir sistemle bu destekleri veriyoruz."

Aksoy, bölge illerinin desteklerden daha fazla yararlanması gerektiğine işaret ederek, "Mesela 2022 yılında Malatya'da 1,7 milyon lira, 2023 yılında 27,4 milyon lira, 2024'te 33,6 milyon liralık bir yararlanma olmuş. Bu aslında Malatya'nın potansiyelini karşılamıyor. Bunu yükseltmemiz lazım. Bugün de bu amaçla buradayız. Devlet yardımlarından faydalanıp Malatya'yı deprem öncesi ihracat sıralamasına kavuşturmak için buradayız." diye konuştu.

Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Şirin Budancamanak da ajans olarak bölge genelindeki yıllık çalışma programlarında ihracatı ayrı alan olarak belirleyip planlamalar yürüttüklerini söyledi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Basri İlhan da Malatya'nın ihracatının her geçen yıl arttığını dile getirerek, "Deprem öncesinde yıllık 455 milyon dolar olan ihracatımız, deprem etkisiyle 2023'te yüzde 13 düşüşle 392 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ancak ihracatımızın yeniden ivme kazandığını söyleyebilirim. 2024'ün ilk 10 ayında geçen yıla göre yüzde 9,6 artışla 347 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik." dedi.

Kaynak: AA / Yeter Erdine - Ekonomi
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