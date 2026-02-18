Haberler

Malatya'da hayvanlara 1,5 milyon doz aşı yapılacak

Malatya'da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2026 Yılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Aşılama Programı kapsamında büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara yönelik aşılama çalışmaları başlatıldı. Bu yıl 1.5 milyon doz aşı uygulanacak.

Malatya'da, Tarım ve Orman Bakanlığının 2026 Yılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Aşılama Programı kapsamında büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara yönelik şap, çiçek ve brusella hastalıklarına karşı aşılama çalışmalarına başlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, AA muhabirine, geçen yıl kentteki 180 bin büyükbaş, 380 bin küçükbaş hayvana 1 milyon 300 bin dozun üzerinde aşılama yaptıklarını, bu yıl da 1 milyon 500 bin doz aşı uygulayacaklarını söyledi.

Üreticilerin sağlıklı şekilde hayvan yetiştiriciliğine devam etmesini istediklerini dile getiren Akar, şöyle konuştu:

"Şap hastalığı ilk etapta akut şekilde hayvanda iştahsızlık ve isteksizlikle başlıyor. Ağızda yara ve salya, ayak ve memede yaralarla kendini gösteriyor. Et ve süt kaybına neden oluyor. Kalpte iltihap oluşturduğundan genç hayvanlarda ölüme neden oluyor. Üreticilerin mağdur olmamaları için aşılarını yaptırmalarını istiyoruz. Aşılama kampanyamız başladı, 30 Nisan'a kadar devam edecek. Bir aylık sürede aşı kampanyamızı tamamlamayı hedefliyoruz. "

Yeşilyurt ilçesine bağlı Bindal Mahallesi'ndeki 2 bin büyükbaş hayvan kapasiteli işletmenin sorumlusu Ali İmran Marasalı ise aşılamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA " / " + Orhan Yoldaş -
