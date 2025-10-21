Malatya'da Geleceğin Şampiyon Tayları Açık Artırmayla Satıldı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bulunan Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen geleceğin şampiyon tayları, açık artırmayla satıldı. Toplam 54 milyon 200 bin TL gelir elde edildi.

Malatya Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen ünlü Arap yarış tayları İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda bugün görücüye çıktı. 15 baş safkan elit Arap koşu tayı açık artırma usulüyle satıldı.

Bu satışlardan toplam 54 milyon 200 bin TL gelir elde edildi. Satış listesinde Özgünhan, Yılmabaşar ve Özduran gibi damızlıkların tayları yoğun ilgi gördü.

Kafkasşahi'nin oğlu Egenin Beyi 1 milyon 250 bin TL'ye satılırken Özgünhan'ın oğlu Hızlı Yasin ise 10 milyon 500 bin TL ile en yüksek bedelle alıcısına kavuştu. - MALATYA