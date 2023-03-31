Üye Girişi
Haberi Paylaş
Malatya'da fırtına evlerin çatısını uçurdu

Malatya'da fırtına evlerin çatısını uçurdu

Ekonomi Haberleri

Malatya'da etkili olan fırtına evlerin ve iş yerlerinin çatısını uçurdu.

Malatya'da etkili olan fırtına evlerin ve iş yerlerinin çatısını uçurdu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya'da şiddetli rüzgar etkili oluyor. Kent genelinde etkisini sürdüren rüzgar nedeniyle bazı ev ve işyerlerinin çatısı uçtu.

Kırsalda da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Hekimhan ilçesinde E.Y.'ye ait ikametin çatısı uçarken olayda yaralanan olmadığı öğrenildi. Fırtınanın kent genelinde bir süre daha etkili olması bekleniyor. - MALATYA

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Kahramanmaraş Fırtına Malatya Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title