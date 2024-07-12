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Malatya'da En İyi Yaş Kayısı Yarışması

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Malatya'da düzenlenen En İyi Yaş Kayısı Yarışması'na 187 çiftçi katıldı. Yarışmada dereceye girenler ödüllerini aldı.

Kayısı hasadının devam ettiği Malatya'da, "En İyi Yaş Kayısı Yarışması" yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteğiyle, "Kabaaşı" ve "Hacıhaliloğlu" olmak üzere iki kategoride düzenlenen yarışmaya, 187 çiftçi ürünleriyle katıldı.

Başkanlığını ziraat yüksek mühendisi Nihat Gök'ün yaptığı jüride, ziraat yüksek mühendisi Yasemin Levent ve Malatya Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Erhan Almendi yer aldı.

Değerlendirmenin olgunluk, sağlamlık, çeşit özelliği, zirai mücadele, bir örneklik, renk, tat, koku ve aroma kriterlerine göre yapıldığı yarışmada, Hacıhaliloğlu kategorisinde, birinciliği Kale ilçesinden Adnan Altınok, ikinciliği Akçadağ ilçesinden Hasan Genç ve üçüncülüğü Darende'den Murat Özdemir aldı.

Kabaaşı'da ise Darende ilçesinden Adem Özdemir birinci, Doğanşehir ilçesinden Ali Mete ikinci ve Battalgazi'den Fatih Kaya ise üçüncü oldu.

Dereceye girenler ödüllerini, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Vali Yardımcısı Talat Tabur ve Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt'un elinden aldı.

Birincilere cumhuriyet altını, ikincilere yarım altın ve üçüncü olanlara ise çeyrek altın verildi.

İlk ona girenlere jeneratör, tüm yarışmacılara da budama seti hediye edildi.

Kaynak: AA / Ekonomi

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