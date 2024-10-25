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Malatya'da Ekonomi ve Hukuk Buluşması Düzenlendi

Malatya'da Ekonomi ve Hukuk Buluşması Düzenlendi
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Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, Ekonomi Gazetesi ve Daha İyi Yargı Derneği iş birliğiyle düzenlenen buluşmada, iş mahkemelerindeki uzun süreçler ve hukukun ekonomiye etkileri üzerinde duruldu. Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, hukuksal düzenlemelerin iş dünyasının gelişimine olumlu katkı sağlaması gerektiğini vurguladı.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, Ekonomi Gazetesi ve Daha İyi Yargı Derneği iş birliğiyle Ekonomi ve Hukuk Buluşması düzenlendi.

Malatya TSO Konferans Salonunda düzenlenen buluşmaya Malatya TSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya Barosu Başkanı Onur Demez, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Daha İyi Yargı Derneği Başkanı Mehmet Gün, TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Özatay, Ekonomi Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar, STK Başkanları ve Malatya TSO üyeleri katıldı.

"Uzun süren iş mahkemelerinde her iki taraf zarar görüyor"

Buluşmanın açılış konuşmasını yapan Malatya TSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, ulusal ve yerel ekonominin bugünü ve geleceği ile hukuk ve yargı sisteminin bu alandaki gelişmelere etkilerini değerlendirdi. Yasaların iş dünyasının önünü açması gerektiğine vurgu yapan Başkan Sadıkoğlu, "Ekonomideki gelişme, etkin girişimcilik, kaynakların doğru kullanımı, fiyatlardaki istikrar, milli gelirimizdeki büyüme gibi konular hukuksal düzenlemelerle sağlanır. Hukuk kurallarına uyulmaması, ekonomik ilişkileri bozan en önemli etkenlerden biridir. İyi bir ekonomi için hukuka güven ön şarttır. Hukuk ve güven zayıfladıkça ithalat yapan ülkelerin Türkiye'ye bakış açıları değişiyor, bu da doğrudan ihracatımızı etkiliyor. Şu meselenin de altını çizmek istiyorum. Yasalar iş dünyasının önünü açmalı. Ticaret Mahkemelerinde bir dava ortalama 411 gün, İş Mahkemelerinde 581 gün, Fikri ve Sinai Haklarda ise 625 gün sürüyor, bu süreçte herkes zarar görüyor. İşçi-İşveren mahkemelerinde işverenler hem madden hem de psikolojik olarak yoruluyor. İş Mahkemelerinde geriye dönük dava açma süreleri birçok Avrupa ülkesinde 5 yılın altında. Ülkemizde 2017'de 10 yıldan 5 yıla indi. Hatta Almanya, Avusturya ve Rusya gibi ülkelerde 3 yıl olarak uygulanıyor. Adliye koridorlarını en çok meşgul eden konuların başında işçi-işveren davalarının olduğunu biliyoruz. Hem hukuk sisteminin daha hızlı çalışması hem de işverenlerin hukuksal meselelerinin azalması için ülkemizde de Geriye Dönük Dava Açma Süresinin daha da düşürülmesi gerekiyor. Bu konuda daha adaletli bir düzenleme yapılmasını bekliyoruz" dedi.

Malatya Barosu Başkanı Onur Demez, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ve TÜR-KON-FED Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yasemin Açık'ta birer selamlama konuşması yaptı. Buluşma Ekonomi Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar'ın moderatörlüğünde Daha İyi Yargı Derneği Başkanı Mehmet Gün ile TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Özatay'ın sunumlarıyla devam etti. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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