Malatya'da depremden etkilenen esnaf konteyner çarşılarda ticaretlerini sürdürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin altıncı ayında Malatya'da kurulan konteyner çarşılarda esnaf, ticari faaliyetlerini sürdürüyor. Depremlerde 20 bin iş yeri yıkılan Malatya'da, esnaf devletin tahsis ettiği konteynerlerde satış yaparak hem geçimini sağlıyor hem de kentin ekonomisini canlandırmaya çalışıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da esnaf, kurulan yaklaşık 3 binin üzerindeki geçici iş yerinde ticari faaliyetlerini sürdürüyor.

AA'nın, Kahramanmaraş merkezli depremlerin altıncı ayı kapsamında afetten etkilenen illerde yürütülen çalışmalara yönelik hazırladığı, 6 Ağustos'a kadar sürecek haber dosyasının beşinci bölümünde Malatya'da konteyner çarşılarda sürdürülen ticari faaliyetler ele alındı.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Malatya'da 20 bin civarında iş yeri yıkıldı, bazılarında ağır ve orta hasar oluştu.

Kent merkezinde kurulan konteyner çarşılara yerleşen esnaf şehrin eski günlerine dönmesi için çalışıyor.

Esnaf, devletin tahsis ettiği konteynerlerde satış yaparak hem geçimini sağlıyor hem de kentin ekonomisini yeniden canlandırmak için gayret gösteriyor.

"İşlerimiz iyi"

Esnaf Murat Fidan, AA muhabirine, depremlerde iş yerlerinin yıkılması ve ağır hasar görmesi nedeniyle kent ekonomisinin zayıfladığını söyledi.

İşlerine konteyner çarşıda devam ettiklerini anlatan Fidan, "Şu an bulunduğumuz konumda işlerimiz iyi, iş konusunda kaygım olmadı. Kent merkezinde binaların inşası ne kadar hızlı biterse o kadar iyi olur. Eğer bu iş bitmezse biz Malatya'yı kaybederiz. Giden insanların hızlı şekilde dönebilmesi için kentin hızlı şekilde bitirilmesini talep ediyoruz."

"Hamdolsun gören geliyor"

Ayakkabıcı Halil Kılıç da kent merkezinde Şemsiye Sokak'ta bulunan iş yerinin yıkıldığını, yaklaşık 3 aydır kendilerine tahsis edilen konteynerde hizmet verdiklerini aktardı.

Konteynerde ticari faaliyetlerini sürdürdüklerini dile getiren Kılıç, "Kuradan ismimiz çıkar çıkmaz apar topar işimize koyulduk. İşlerimiz çok şükür iyi. 25 yıllık mağazam, belli müşteri kitlemiz vardı. Hamdolsun gören geliyor." dedi.

"Felaketin üstüne elbette ki bereket geliyor"

Sevgi Gür de eşiyle inşaat malzemesi sattığını, iş yerlerinin yıkılmasıyla konteynerde hizmet verdiklerini anlattı.

Memleketin tez vakitte toparlanmasını temenni ettiklerini belirten Gür, "Bin şükür, çalışıp uğraşıyoruz. Memleketimize baktıkça hala üzülüyoruz ama toparlanmamız lazım. Kendimizi, memleketimizi bir an önce toparlamamız lazım." diye konuştu.

Kozmetik ürünleri satan Bedriye Eren ise işlerinin eskisi gibi olmadığını ancak her şeye rağmen şükrettiklerini dile getirerek "Depremde birkaç iş yerimiz yıkıldı. Çok şükür, işimiz yürüyor. Yine de çok şükür, hiç yoktan burası iyi burası, hiç olmayabilirdi. İşimizi bir şekilde yürütüyoruz. Hayat devam ediyor." ifadesini kullandı.