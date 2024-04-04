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Malatya'da deprem sonrası konut talebi artarken kira fiyatları düşüyor

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşayan Malatya'da satılık konutlara talep artarken kira fiyatları ise düşüşe geçti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşanan Malatya'da, zor günler yaşayan emlak sektöründe son haftalarda konut satışlarına artan talep yüzleri güldürüyor. Yaklaşık 2 bin kiralık konutun bulunduğu kentte kira fiyatlarında ise her geçen gün düşüş yaşanıyor.

"Piyasada sevindirici bir hareketlilik yaşanıyor"

Son haftalarda emlak sektöründe hareketlilik yaşandığını kaydeden Malatya Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül, "6 Şubat depremleri sonrası büyük bir durağanlık yaşayan gayri menkul sektöründe son haftalarda bir hareketlilik var. Vatandaş sahaya inmiş, konut arayışına başlamış durumda. TOKİ tarafından kurası çekilen 6-7 bin konut hak sahiplerine teslim edilmesi, yerinde dönüşüm ve kentsel dönüşüm projeleri vatandaşı da hareketlendirdi. Piyasada bir hareketlilik gözlenmekte bu da sektör için sevindirici bir durum" dedi.

"Kira fiyatlarında düşüşler sürüyor"

Kent genelinde kira fiyatlarının düştüğünü belirten Malatya Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül, geçen yıl yüksek fiyatlara kiralanan konutların boşaltıldığını ifade ederek, "Kira fiyatlarında düşüş devam ediyor. Güvensizlikten dolayı kiralık daireler ilgili görmüyor. Şu an yaklaşık bin 800 ila 2 bin kiralık daire stoku mevcut. Halihazırdaki kiralık konutlara talep bulunmuyor. 2023 yılında yüksek fiyatlara kiralanan daireler boşaltılmaya başlandı. Böyle giderse kira fiyatları düşecektir. Geçen yıl ile kıyaslayacak olursak bu yıl kira fiyatlarında çok büyük bir düşüş var. Kira fiyatları an itibariyle 6 ila 12 bin TL civarında seyrediyor" diye konuştu - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Kahramanmaraş Malatya Deprem Emlak Ekonomi Güncel Haberler

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