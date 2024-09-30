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Malatya'da Alıç Hasadı Başladı

Malatya'da Alıç Hasadı Başladı
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Malatya'nın Yazıhan ilçesinde doğal olarak yetişen alıçların hasadı sürerken, üreticiler ürünlerini 20 TL'den satışa sunuyor. Kooperatifleşme planları da gündemde.

Malatya'da halk arasında 'doğal ilaç' olarak adlandırılan alıçların hasadı sürüyor.

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde dağlık kesimlerde doğal olarak yetişen ve halk arasında 'doğal ilaç' olarak bilinen alıç, ağaçlardan toplanarak vatandaşın damak lezzetine sunuluyor.

Yazıhan ilçesi Fethi Mahallesi'nde alıç hasadının devam ettiğini kaydeden Mikail Gül elde ettikleri ürünlerin kilogramını 20 TL'den satışa sundukları ifade ederek ilerleyen süreçte kooperatifleşmeye gitmeyi planladıklarını kaydetti. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Yazıhan malatya

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