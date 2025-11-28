Haberler

Malatya'da 21 Milyon TL'lik Elektrik Altyapı Yatırımı

Malatya'da 21 Milyon TL'lik Elektrik Altyapı Yatırımı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş., Malatya'nın Akçadağ ilçesi Bahri Mahallesi'nde deprem sonrası enerji altyapısını güçlendirmek amacıyla 21 milyon TL yatırımla 395 yeni direk, 6 trafo ve 15 bin metre iletken kablo kurulumu gerçekleştirecek.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde elektrik dağıtım hizmeti sunan Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. (Fırat EDAŞ), Malatya'nın Akçadağ ilçesi Bahri Mahallesi'nde deprem sonrası enerji altyapısını güçlendirmek amacıyla 21 milyon TL'lik yatırımla 395 yeni direk, 6 trafo ve 15 bin metre iletken kablo kurulumu gerçekleştirilecek.

Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. (Fırat EDAŞ), Malatya'nın Akçadağ ilçesi Bahri Mahallesi'nde enerji arz güvenliğini artırmak ve vatandaşlara elektrik hizmeti sunmak amacıyla önemli bir altyapı yatırımını hayata geçiriyor. Bölgedeki enerji şebekesinin modernizasyonunu hedefleyen proje kapsamında, 395 yeni enerji direği dikilecek, 6 yeni trafo kurulacak ve yaklaşık 15 bin metre alpek iletken kablo montajı yapılacak.

Yapılan açıklamaya göre şirket, yaklaşık 21 milyon TL yatırımla hayata geçirilen proje kapsamında depremde zarar gören mevcut şebeke altyapısının yenileyerek, 400 abonenin enerji güvenliğini güçlendirecek. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Bahri Mahallesi'nin elektrik altyapısı, daha dayanıklı ve çağdaş standartlara uygun bir yapıya kavuşacak. Şirket, deprem bölgesinde yürütülen altyapı yenileme çalışmalarını enerji arz güvenliği, çevresel sürdürülebilirlik ve uzun ömürlü altyapı hedefleri doğrultusunda önümüzdeki dönemde sürdürecek. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Suriyelilere ücretsiz sağlık hizmeti sona eriyor

Yeni yılda eşitleniyoruz! Suriyelilere o hizmet artık ücretli
Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı

Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı
Et ve tereyağı fiyatları sabitlendi! Yıl sonuna kadar bu marketlerde ucuza satılacak

Et ve tereyağı fiyatları sabitlendi! İşte ucuza satacak marketler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kilo alma deneyi yapan Influencer hayatını kaybetti

Yaptığı akıl almaz deney, fenomeni uykuda ölüme götürdü
Fransa bu olayla çalkalandı! İş görüşmesine gelen yüzlerce kadına mide bulandıran tuzak

İş görüşmesine gelen yüzlerce kadına mide bulandıran tuzak
Mehmet Ağar'la aynı masada görüntülenen başsavcı Yargıtay'a atandı

Mehmet Ağar'la aynı masada görüntülenen başsavcının görev yeri değişti
Sıla'nın iddialı elbisesi ve yürüyüşü lansmana damga vurdu

Sıla'nın iddialı elbisesi ve yürüyüşü lansmana damga vurdu
Kilo alma deneyi yapan Influencer hayatını kaybetti

Yaptığı akıl almaz deney, fenomeni uykuda ölüme götürdü
Akaryakıta gece yarısı çifte indirim

Araç sahiplerinin yüzü gülecek! Gece yarısı çifte indirim geldi
Ölüme davetiye çıkaran çiğköfteci

Tüyler ürperten görüntüler! Ölüme davetiye çıkaran çiğköfteci
Mansur Yavaş'ın suç duyurusuna Osman Gökçek'ten jet yanıt

Mansur Yavaş'ın hamlesi sonrası ilk açıklama geldi
Yer: İstanbul! Düğün salonunda gizli kamera skandalı

Kadınlar buldu! İstanbul'daki düğün salonunda gizli kamera skandalı
Rıdvan Dilmen, ''Elinde korkunç bir silah var'' diyerek Fenerbahçe'nin yıldızını açıkladı

''Elinde korkunç bir silah var'' diyerek Fener'in yıldızını açıkladı
5 yıl hapsi istenen CZN Burak hakkında mahkeme kararını verdi

5 yıl hapsi isteniyordu! CZN Burak hakkında karar çıktı
Bakan Yerlikaya duyurdu: 3'ü kırmızı bültenle aranan 8 suçlu Türkiye'ye getirildi

3'ü kırmızı bültenle aranan 8 suçlu Türkiye'ye getirildi
Düştüğü nota beğeni yağıyor! Arda'dan Fener taraftarını mest eden paylaşım

Arda'dan Fener taraftarını mest eden paylaşım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.