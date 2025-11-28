Malatya'da 21 Milyon TL'lik Elektrik Altyapı Yatırımı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde elektrik dağıtım hizmeti sunan Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. (Fırat EDAŞ), Malatya'nın Akçadağ ilçesi Bahri Mahallesi'nde deprem sonrası enerji altyapısını güçlendirmek amacıyla 21 milyon TL'lik yatırımla 395 yeni direk, 6 trafo ve 15 bin metre iletken kablo kurulumu gerçekleştirilecek.

Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. (Fırat EDAŞ), Malatya'nın Akçadağ ilçesi Bahri Mahallesi'nde enerji arz güvenliğini artırmak ve vatandaşlara elektrik hizmeti sunmak amacıyla önemli bir altyapı yatırımını hayata geçiriyor. Bölgedeki enerji şebekesinin modernizasyonunu hedefleyen proje kapsamında, 395 yeni enerji direği dikilecek, 6 yeni trafo kurulacak ve yaklaşık 15 bin metre alpek iletken kablo montajı yapılacak.

Yapılan açıklamaya göre şirket, yaklaşık 21 milyon TL yatırımla hayata geçirilen proje kapsamında depremde zarar gören mevcut şebeke altyapısının yenileyerek, 400 abonenin enerji güvenliğini güçlendirecek. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Bahri Mahallesi'nin elektrik altyapısı, daha dayanıklı ve çağdaş standartlara uygun bir yapıya kavuşacak. Şirket, deprem bölgesinde yürütülen altyapı yenileme çalışmalarını enerji arz güvenliği, çevresel sürdürülebilirlik ve uzun ömürlü altyapı hedefleri doğrultusunda önümüzdeki dönemde sürdürecek. - MALATYA