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Maksul Gıda iflas etti! Aylardır maaş alamayan 200 çalışan işsiz kaldı

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Kuruyemiş ve baharat sektöründe yaptığı yatırımlarla adından söz ettiren 200 şubeli Maksul Gıda iflas etti. Yaşadığı ekonomik zorluklar nedeniyle geçtiğimiz aylarda 150 şubesini kapatmak zorunda kalan şirket, kalan 50 şubenin de kapatılmasını kararlaştırarak iflas bayrağını çekti. Aylardır maaş alamayan yaklaşık 200 çalışan işsiz kaldı.

Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Maksul Gıda ile sahibi Hakan Şenol için iflas kararı verdi. 150 şubesini geçtiğimiz aylarda kapatan şirket, faaliyette olan 50 şubesini de kapatma kararı aldı.

3 YIL ÖNCE KONKORDATO TALEBİNDE BULUNMUŞTU

Yurt genelinde 200'den fazla şubesi bulunan Maksul Gıda ekonomik zorluklara dayanamadı. 3 yıl önce konkordato talebinde bulunan Maksul Gıda200 şubenin 150'sini kapatmıştı.

"ŞİRKETİN TOPARLANMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Mahkeme, şirketin için bilirkişi raporu talep etti. 3 bilir kişi, şirketin toparlanmasının mümkün olmadığını ifade eden raporu sundu. Yeniçağ'ın haberine göre Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, görülen duruşmada Maksul Gıda ile sahibi Hakan Şenol için iflas kararı verdi.

ONLARCA ÇALIŞAN İŞSİZ KALDI

Bursa'da da çok sayıda şubeleri olan Türkiye'nin kuruyemiş devi Maksul Gıda kalan 50 şubesini de kapatma kararı aldı. Aylardır maaşlarını alamayan yaklaşık 200 çalışan kararın ardından işsiz kaldı.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

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Yorumlar (7)

ferhat yörük:

Borsaya girseydin kurtulurdun. Halka arz da millete kitler 10 taban da feraha kavuşurdun. Şimdinin modası ya o yüzden diyorum

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İSKOÇYALI:

MAKSUL kendi kendini bitirdi, MAKBUL ile girdiği idrar yarışında kaybetti, MAKBUL nereye şube açsa MAKSUL hemen yanında bitiyordu e doğal olarak MAKBUL taze ürünleri ile MAKSUL'ü nakavt etti. ;)

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Metin Yalcin:

Hızlı büyüme işleri kontrol dan çıkartır ve batışa doğru sürüklenme başlar, yine de kuruyemiş sektörü için çok önemsiz bir batış, çünkü perakendecisi % 300 den aşağı kârla çalışmazlar ..

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murat dural:

Saltanat olduğu sürece iflaslar da olur Ülkeye yatırım da gelmez.

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Metin Yalcin:

Hadi len, patronu iş bilmezse başkalarının suçu ne ..

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sade vatandaş:

bu şirket aslında yalnız bir harfini değiştirip aynı dalda iş yapan bir firmanın taklididir bizim buradada bir senede kapandı ama yinede kapanan her iş yeri oradan ekmek yiyen işçilerin ekmek kapısının kapanması demektir çok zor biliyorum ama İnşallah ekonomi düzelir herkes sağlıkla mutluluk refah ve bolluk içinde mutlu bir şekilde yaşar

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Suat Pehlivan:

Vatandaşın alim taleplerini cesitli yontemlerle kısarak alim gucu dusurulurse dolayli olarak sirketleride etkileyecektir iflas sebebi olacaktir

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