Maksul Gıda iflas etti! Aylardır maaş alamayan 200 çalışan işsiz kaldı

Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Maksul Gıda ile sahibi Hakan Şenol için iflas kararı verdi. 150 şubesini geçtiğimiz aylarda kapatan şirket, faaliyette olan 50 şubesini de kapatma kararı aldı.

3 YIL ÖNCE KONKORDATO TALEBİNDE BULUNMUŞTU

Yurt genelinde 200'den fazla şubesi bulunan Maksul Gıda ekonomik zorluklara dayanamadı. 3 yıl önce konkordato talebinde bulunan Maksul Gıda200 şubenin 150'sini kapatmıştı.

"ŞİRKETİN TOPARLANMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Mahkeme, şirketin için bilirkişi raporu talep etti. 3 bilir kişi, şirketin toparlanmasının mümkün olmadığını ifade eden raporu sundu. Yeniçağ'ın haberine göre Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, görülen duruşmada Maksul Gıda ile sahibi Hakan Şenol için iflas kararı verdi.

ONLARCA ÇALIŞAN İŞSİZ KALDI

Bursa'da da çok sayıda şubeleri olan Türkiye'nin kuruyemiş devi Maksul Gıda kalan 50 şubesini de kapatma kararı aldı. Aylardır maaşlarını alamayan yaklaşık 200 çalışan kararın ardından işsiz kaldı.