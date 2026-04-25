Madencilik izin yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı
Madencilik faaliyetlerinde izin süreçlerini düzenleyen 2005 tarihli "Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği" yürürlükten kaldırıldı.
Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, 24 Mayıs 2005'te yürürlüğe giren "Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla kaldırıldı.
Yeni dönemde, madencilik faaliyetlerine ilişkin izin süreçlerinin Maden Kanunu ve Maden Yönetmeliği hükümleri kapsamında yürütülmesi öngörülüyor.
Kaynak: AA / Duygu Alhan