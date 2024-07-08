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Maaşı 10 bin TL'nin altında kalan 1.8 milyon emekliye ek zam yapılacak

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Milyonlarca memur ve emeklinin zamlı maaşları gelecek hafta hesaplara yatmaya başlayacak. Kök maaşının düşüklüğü nedeniyle zamlı maaşı 10 bin TL'nin altında kalan 1.8 milyon emekli içinse ek zam yapılacak. Yeni düzenlemenin önümüzdeki günler içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulması bekleniyor.

Haziran ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte netleşen zam rakamları doğrultusunda ayarlanan tutarlar milyonlarca memur ve emeklilerin hesaplarında gelecek hafta yatırılmaya başlanacak.

ZAMLI MAAŞI 10 BİN TL'NİN ALTINDA KALANLAR VAR

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, temmuz ayında yüzde 24,73 oranında zam alacak. Ancak kök maaşı düşük olduğu için zamlı maaşı bile halen ödenen 10 bin liranın altında kalacak olan emekliler var.

Maaşı 10 bin TL'nin altında kalan 1.8 milyon emekliye ek zam yapılacak

1.8 MİLYON EMEKLİ İÇİN YENİ DÜZENLEME

Zamlı maaşı 10 bin TL'nin altında kalan emekliler içinse yeni bir düzenleme hazırlığının olduğu ifade edildi. NTV'nin aktardığı bilgilere göre aldığı maaş 10 bin liranın altında kalan 1.8 milyon emekliye ek zam yapılacak.

RAPOR CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SUNULACAK

AK Parti kurmaylarının hazırlık yaptığı raporu önümüzdeki günler içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunmaları bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onay vermesi halinde düzenleme hızla Meclis gündemine taşınacak.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

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Yorumlar (24)

SüLeyman Kiyağ:

Hadi iyisiniz , simitin yanına çay geliyor .

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Üveys Uyanık:

ne yaptıysa bu emekliler yaptı hep şükür dediler tmm da bu zengin coğrafyada neden bazıları kral bazıları köle olsun hak ettiniz

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Ugur Cicek:

Ne cektirdiniz bu emeklilere ülkeye,insanlara ,hayatlara

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yanıtYanıtla
HOZKAN:

EYT eyt diye tutturdunuz devletin sırtına inanılmaz yük bindirdiniz 40 yaşında 38 yaşında emeklilik nerede ya

yanıt39
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MURAT AKYOL:

Hozkan 8800 gün hesapla eminim babanın yaşındanda fazladır.Delip karşıya geçen iki kez emekli olanda var.

yanıt7
yanıt1
Erdinç Arslan:

HOZKAN. bu ülkede eyt den emekli olan 3 milyon kişi mi ? 10 milyondan fazla sığınmacı mı sence devletin sırtındaki yük ?

yanıt0
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serhat şen:

Adamlar en düşükten primini yatırmış şimdi ise maaşını fazladan yükseltip yükseltip duruyorsunuz. Hakkıyla prim yatırıp emekli olan insanın ne günahı var?

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Bay Bay:

Sigortalı çalışanlar canının istediği gibi öyle prim mi artırabiliyor ? Bugün çoğu kişi asgari ücretin üzerinde maaş bile alsa primleri asgari tutardan yatar. Memuriyet gibi olmuyor maalesef herşey. Hala sigortasız çalışan, primleri yatmayan insanlar var bu devirde, nasıl artırmalarından bahsediyorsunuz.

yanıt0
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Burak GUNES:

oy verenler utansın fazla söze gerek yok

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Vll. Murat:

12 bin alanlara kol saati

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