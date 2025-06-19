M Oil, Automechanika İstanbul 2025 Fuarı'nda Yenilenen Ürün Portföyünü Tanıttı

M Oil, Automechanika İstanbul 2025 Fuarı'nda Yenilenen Ürün Portföyünü Tanıttı
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OYAK bünyesindeki GüzelEnerji'nin akaryakıt ve madeni yağ markası M Oil, Automechanika İstanbul 2025 Fuarı'nda yenilenen ambalaj tasarımlarını ve ürünlerini tanıttı. M Oil, 12-15 Haziran tarihleri arasında yeni iş fırsatları yaratarak pazarındaki etkinliğini artırmayı hedefliyor.

OYAK bünyesinde faaliyet gösteren GüzelEnerji'nin akaryakıt ve madeni yağ markası M Oil, Automechanika İstanbul 2025 Fuarı'nda yenilenen madeni yağlar ambalaj tasarımlarını ve ürün portföyünü iş ortakları ve müşterileriyle buluşturdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, M Oil, otomotiv satış sonrası sektörünün önemli buluşmalarından Automechanika İstanbul Fuarı'nda M Oil Madeni Yağlar olarak yerini aldı.

M Oil, 12-15 Haziran tarihleri arasında Automechanika İstanbul Fuarı'nda yeni iş fırsatlarını değerlendirme imkanı bulan M Oil, yurt içi ve küresel pazardaki etkinliğini artırdı.

Otomotiv, endüstriyel, kimyasal ve gres ürün gruplarında 180'den fazla ürün ve 480'in üzerinde ambalaj çeşidi ile farklı sektörlerin ihtiyaçlarına yönelik yüksek kalitede çözümler sunan M Oil Madeni Yağlar, sürdürülebilir büyüme stratejisiyle pazardaki gücünü pekiştiriyor.

Yenilikleri yakından takip ederek müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı hedefleyen M Oil Madeni Yağlar, değişen dünya dinamikleri, tüketici beklentileri ve sektör trendleri doğrultusunda dönüşümünü sürdürüyor.

Marka konumlandırmasını daha modern, dinamik ve yenilikçi bir yapıya taşıma hedefi doğrultusunda M Oil, logosunu ve madeni yağ ürün portföyünü enerjik marka kimliğini yansıtacak şekilde yeniledi. M Oil'in yenilenen ambalaj tasarımı, estetik bir değişimin yanı sıra stratejik bir dönüşümü de temsil ediyor. Özellikle premium ürün gruplarında kullanılan farklı ambalaj renkleri ile ürün kategorisini daha belirgin hale getiren M Oil, yüksek kalite ve güvenilirlik algısını da güçlendirmeyi hedefliyor.

Kaynak: AA / Başak Erkalan - Ekonomi
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