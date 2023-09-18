Lüleburgaz Belediyesi Küresel Su Krizine Karşı Önlemler Alıyor

Lüleburgaz Belediyesi, küresel ısınmaya bağlı olarak ortaya çıkan küresel su krizine karşı önlemleri hayata geçirmeye hazırlanıyor. İller Bankası ile iş birliği yaparak Lüleburgaz'ın su altyapısını iyileştirmek için fizibilite raporu hazırlanacak.

Lüleburgaz Belediyesi, küresel ısınmaya bağlı olarak ortaya çıkan küresel su krizine karşı önlemleri hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda Lüleburgaz'ın 35-40 yıllık su yönetimi projeksiyonu çıkarılacak.

İller Bankası ile Lüleburgaz Belediyesi iş birliği ile Lüleburgaz'ın 35-40 yıllık içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısını daha iyi hale getirebilmek için fizibilite raporu hazırlanacak.

İş birliği kapsamında İller Bankası'ndan uzmanlar Lüleburgaz Belediyesi'ne ait içme suyu, kanalizasyon yağmur suyu hattında teknik inceleme yaptı.

İncelemelerin ardından hazırlanacak fizibilite raporu çerçevesinde, Lüleburgaz'ın gelecek 35-40 yıllık su yönetim planı oluşturulacak.

Bütün hatta baştan aşağı yapılacak incelemelerle, Lüleburgaz'ın su krizinden en az etkilenmesi amacıyla alınacak önlemler, yapılacak yatırımlar konusunda yol haritası hazırlanacak.