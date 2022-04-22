Lüks mobilyalar online platforma taşındı

İSTANBUL - Son dönemde fiyat artışlarıyla gündeme gelen mobilya sektöründe dijitalleşme adımları atılıyor. Teknolojik bir girişimle oluşturulan online platform üzerinde lüks mobilya siparişi verilmeye başlandı.

Mobilya sektörü hem yurt içi hem de yurt dışına satış yaparak ekonomiye katkıda bulunuyor. 45 lüks mobilya firmasının bir araya gelerek kurduğu e-ticaret platformu Moleron, Türkiye ile birlikte Avrupa'ya da satış yapmayı hedefliyor. Şu an Türkiye'de 67 şehre hizmet verilirken yakın zamanda ise 81 hizmet verme hedefleniyor.

"81 ile yayıldıktan sonra Avrupa'ya yayılmak istiyoruz"

Girişim hakkında açıklamalarda bulunan Moleron Yönetim Kurulu Başkanı Ali Karabacak, "Mayıs ayında Türkiye'de mobilyanın işleyiş şeklinde değiştirmeyi hedefliyoruz. Şu anda 45 firma ile yola devam ediyoruz. Yılsonuna kadar 100 firmaya ulaşmak istiyoruz. Türkiye'deki toplam ciromuz 55 milyon dolar civarında. Biz bunu 100 milyon dolara çıkartmayı hedefliyoruz. Türkiye'de şu anda 67 ilde varız ama 81 ile hitap ediyoruz. 81 ile yayıldıktan sonra Avrupa'ya yayılmak istiyoruz" dedi.

"Türkiye'nin tamamına yayıldıktan sonra Avrupa'ya da hizmet vermek istiyoruz"

Türkiye'deki 45 tane meslektaştan oluşan güçlü bir mobilya platformu kurduklarını aktaran Karabacak, "Bu platformda Türkiye'mizin her noktasına bir tık ile Türkiye'nin istediği şehrine ücretsiz kurulum ve ücretsiz sevkiyat ile sahip olabilecek. İnsanlar internetten almaya cesaret edemediği lüks mobilyaları bu platform ile gönül rahatlığı ile alabilecekler. Burada insanlarımıza internetten beğendiği mobilyaları mağazalarımızda dokunma fırsatı veriyoruz. Böylelikle insanlar daha rahat bir şekilde alabiliyor" şeklinde konuştu.

Avrupa'da yaşayan vatandaşlar içinde projelerinin olduğunu vurgulayan Karabacak, "Ekipler oluşturduk. Bu ekipler araştırma yapıyor. Onlara göre özel ürünler tasarlamak istiyoruz. Çok yakında hem lojistiği hem de kurulumunu kendimiz yapacağız" diye konuştu.

"İnternetten aldığımız mobilyaları yerinde görmeye geldik"

Platformdan alışveriş yapan Gül Aslan, "Eskişehir'den geldim. İş nedeniyle İstanbul'a taşındık. İnternetten aldığımız mobilyaları yerinde görmeye geldik. Platformdan çok memnun kaldım" ifadelerini kullandı.