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Lüks kruvaziyer "Azamara Onward" Marmaris'e 649 turistle geldi

Lüks kruvaziyer 'Azamara Onward' Marmaris'e 649 turistle geldi
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Malta bayraklı "Azamara Onward" isimli kruvaziyer, 649 yolcusuyla Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Malta bayraklı "Azamara Onward" isimli kruvaziyer, 649 yolcusuyla Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Ege ve Akdeniz turu kapsamında Rodos Adası'nın ardından rotasını Muğla'ya çeviren 181 metrelik gemi, Marmaris Limanı'nın küçük iskelesine yanaştırıldı.

Gemide, çoğu ABD'li ve İngiliz 649 yolcu ile 396 personelin bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezdi.

Tarihi ve turistik yerleri de ziyaret eden turistlerin bir kısmı, Dalyan Kaunos gezisine katıldı.

Akşam ilçeden ayrılacak geminin bir sonraki durağının Girit Adası olacağı öğrenildi.

Kaynak: AA
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