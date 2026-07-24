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National Geographic Orion Bodrum'da

National Geographic Orion Bodrum'da
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Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen lüks butik "National Geographic Orion" adlı kruvaziyer, 76 yolcu ve 70 personel getirdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen lüks butik "National Geographic Orion" adlı kruvaziyer, 76 yolcu ve 70 personel getirdi.

Kuşadası Limanı'ndan gelen Bahama bayraklı 102 metre uzunluğundaki "National Geographic Orion" Bodrum Limanı'na yanaştı.

Gemide çoğu ABD'li 76 yolcu ve 70 personel bulunduğu belirtildi.

Gemiden inen turistler, pasaport işlemlerinin ardından Bodrum çarşısını gezdi, tarihi mekanları ziyaret etti.

"National Geographic Orion"un gece Leros Limanı'na gitmek üzere ilçeden ayrılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA
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