Luigi Kürk & Deri, ihracat kalitesini artık perakende satışa taşıdı

Luigi Kürk & Deri, ihracat kalitesini artık perakende satışa taşıdı
Luigi Kürk & Deri, ihracat kalitesini artık perakende satışa taşıdı
Yıllardır yurt dışına ihracat yapan Luigi Kürk & Deri, kaliteli koleksiyonlarını ilk kez perakende satışa sunuyor. Markanın özenle seçilmiş kürk ve deri malzemelerle hazırlanan koleksiyonları, zamansız tasarımları ve dayanıklılığı ile beğeni topluyor. Sınırlı sayıda sunulan özel ürünler, ayrıcalıklı fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Bu hamle ile marka, daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor.

  • Luigi Kürk & Deri koleksiyonları ilk kez doğrudan perakende satışa sunuldu.
  • Markanın ihracat pazarlarında beğeni toplayan ürünleri artık Türkiye'de de tüketicilerle buluşuyor.
  • Sınırlı sayıda sunulan özel ürünler ihracat kalitesini ayrıcalıklı fiyatlarla erişilebilir kılıyor.

Yıllardır yurt dışına ihraç edilen ve kalite–işçilik standartlarıyla öne çıkan Luigi Kürk & Deri koleksiyonları, ilk kez doğrudan perakende satışa sunuldu. Markanın ihracat pazarlarında beğeni toplayan ürünleri, artık Türkiye'de de tüketicilerle buluşuyor.

İHRACAT KALİTESİ ARTIK PERAKENDE SATIŞTA

Özenle seçilmiş kürk ve deri malzemelerle hazırlanan koleksiyon; zamansız tasarımları, dayanıklılığı ve ustalığı bir araya getiriyor. Her parçada yılların tecrübesini yansıtan Luigi, yüksek kalite anlayışını perakende satışta da sürdürmeyi hedefliyor.

Sınırlı sayıda sunulan özel ürünler, ihracat kalitesini ayrıcalıklı fiyatlarla erişilebilir kılarken; şıklık ve uzun ömürlü kullanım arayanlar için dikkat çekici bir alternatif oluşturuyor. Luigi Kürk & Deri'nin yeni perakende hamlesi, markanın daha geniş kitlelerle buluşmasının önünü açıyor.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
