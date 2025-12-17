Luigi Kürk & Deri, ihracat kalitesini artık perakende satışa taşıdı

Yıllardır yurt dışına ihraç edilen ve kalite–işçilik standartlarıyla öne çıkan Luigi Kürk & Deri koleksiyonları, ilk kez doğrudan perakende satışa sunuldu. Markanın ihracat pazarlarında beğeni toplayan ürünleri, artık Türkiye'de de tüketicilerle buluşuyor.

İHRACAT KALİTESİ ARTIK PERAKENDE SATIŞTA

Özenle seçilmiş kürk ve deri malzemelerle hazırlanan koleksiyon; zamansız tasarımları, dayanıklılığı ve ustalığı bir araya getiriyor. Her parçada yılların tecrübesini yansıtan Luigi, yüksek kalite anlayışını perakende satışta da sürdürmeyi hedefliyor.

Sınırlı sayıda sunulan özel ürünler, ihracat kalitesini ayrıcalıklı fiyatlarla erişilebilir kılarken; şıklık ve uzun ömürlü kullanım arayanlar için dikkat çekici bir alternatif oluşturuyor. Luigi Kürk & Deri'nin yeni perakende hamlesi, markanın daha geniş kitlelerle buluşmasının önünü açıyor.