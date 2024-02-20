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Lufthansa Yer Hizmetleri Çalışanlarının Grevi Yüzlerce Uçuşu İptal Etti

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Alman hava yolu şirketi Lufthansa, yer hizmetleri çalışanlarının greve gitmesi nedeniyle yüzlerce uçuşu iptal etmek zorunda kaldı. Grev nedeniyle 100 binden fazla yolcu etkilendi.

Alman hava yolu şirketi Lufthansa, yer hizmetleri çalışanlarının greve gitmesi nedeniyle yüzlerce uçuşu iptal etmek zorunda kaldı.

Lufthansa'dan yapılan açıklamaya göre, yer hizmetleri çalışanları, ücretlerde anlaşma sağlanamaması üzerine, 18 Şubat'ta alınan karar gereği, bugün 04.00'ten itibaren 27 saatlik greve gitti.

Hava yolu şirketi de grev nedeniyle yüzlerce uçuşu iptal etti.

Söz konusu iptaller 100 binden fazla yolcuyu etkilerken, şirket, Almanya'da Frankfurt, Münih, Hamburg, Berlin, Duesseldorf, Köln ve Stuttgart havalimanlarında tarifeli uçuşların yalnızca yüzde 10-20'sini gerçekleştirebildi.

Alman taşıyıcı, yer hizmetleri çalışanların grevi nedeniyle uçuş iptallerinin devam edebileceği ve gecikmeler olabileceği konusunda da uyardı.

Lufthansa'nın yer hizmetleri çalışanlarının iş bırakma eylemi yarın 07.10'ye kadar devam edecek.

Yer hizmetleri görevlileri, Lufthansa'dan ne talep ediyor?

Birleşik Hizmet Sektörü Sendikası (Verdi), Avrupa'nın en büyük hava yolu şirketlerinden olan Lufthansa'nın yer hizmetleri çalışanları için "maaşların iyileştirilmesi" görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının ardından bu ay ikinci kez grev çağrısında bulunmuştu.

Verdi, söz konusu grev girişimiyle Lufthansa'nın yer hizmetleri çalışanlarına ödenen ücretlerin iyileştirilmesi için bir düzenleme hedefliyor.

Sendika, en az 500 avro olmak üzere yer hizmetleri personeli için yüzde 12,5'lik ücret artışı talep ediyor. Buna ek olarak, çalışanlara yüksek enflasyonun telafisi için tek seferlik 3 bin avroluk ikramiye verilmesi de isteniyor.

Lufthansa'daki yer hizmetleri personeli daha önce 7 Şubat'ta uyarı grevine gitmiş, hava yolu şirketinin 1000 uçuşundan yaklaşık 900'u iptal edilmiş ve grevden yaklaşık 100 bin yolcu etkilenmişti.

Kaynak: AA / Ekonomi

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