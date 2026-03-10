Alman hava yolu şirketi Lufthansa'nın pilotları 48 saatlik greve gidecek

Alman hava yolu şirketi Lufthansa'da çalışan pilotların, emeklilik maaşları ve çalışma koşulları üzerindeki anlaşmazlık nedeniyle 12 Mart'ta 48 saatlik greve gideceği bildirildi.

Alman pilot sendikası Vereinigung Cockpit (VC) tarafından yapılan açıklamada, Avrupa'nın en büyük hava yolu şirketlerinden olan Lufthansa'da görevli pilotlar için "emeklilik haklarının ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi" görüşmelerinin sonuçsuz kaldığı ve pilotlara grev çağrısında bulunulduğu belirtildi.

İş bırakma eyleminin 12 Mart Perşembe günü yerel saatle 00.01'de başlayıp 13 Mart Cuma günü saat 23.59'da sona ereceği aktarılan açıklamada, greve Alman şirketin kargo iştiraki Lufthansa Cargo ve bölgesel birimi CityLine bünyesindeki çalışan pilotların da katılacağı vurgulandı.

Sendika, bölgedeki mevcut jeopolitik gerilimi ve insani durumu göz önünde bulundurarak bazı rotaları grevden muaf tuttuğunu duyurdu. Bu kapsamda Mısır, Azerbaycan, Bahreyn, Irak, İsrail, Yemen, Ürdün, Katar, Kuveyt, Lübnan, Umman, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yapılacak uçuşlar, iş bırakma eyleminden etkilenmeyecek.

VC Başkanı Andreas Pinheiro, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, gerilimi tırmandırmaktan kaçınmak istediklerini ancak işveren tarafının somut bir teklifle gelmediğini belirtti. Pinheiro, "Karşı tarafın sadece görüşmeye hazır olduğunu söyleyip kurumsal emeklilik sisteminde esaslı iyileştirmeleri tartışmayı reddetmesi bir sonuç vermiyor." ifadesini kullandı.

Toplu Sözleşme Komisyonu (GTK) Sözcüsü Arne Karstens ise yedi tur süren müzakerelerin ve arabuluculuk girişimlerinin sonuçsuz kaldığını vurgulayarak, "Masaya müzakere edilebilir bir teklif gelene kadar görüşmelere devam etmeyeceğiz." dedi.

Lufthansa'nın Üst Yöneticisi (CEO) Carsten Spohr, pilotların önceliğinin emeklilik haklarından ziyade kariyer fırsatları olduğunu savunurken, sendika yönetimi, şirketin yeni kurulan alt markalar (City Airlines, Discover vb.) üzerinden eski çalışanların çalışma koşulları üzerinde baskı kurma stratejisini eleştiriyor.

12 Şubat'ta gerçekleşen 24 saatlik grevde 800'den fazla uçuş iptal edilmiş ve yaklaşık 100 bin yolcu mağdur olmuştu.

Bu haftaki 48 saatlik grevin, özellikle Almanya çıkışlı uçuşlarda çok daha geniş çaplı bir aksamaya yol açması bekleniyor.

Pilotlar ve kabin görevlileri, Lufthansa'dan ne talep ediyor?

Alman pilot sendikası Vereinigung Cockpit, yaklaşık 5 bin pilot için şirket emeklilik planına yapılan işveren katkı paylarının artırılmasını istiyor. Sendika, enflasyon ve şirketin maliyet kısıcı programlarının pilotların emeklilik güvenliğini zedelediğini savunuyor. Pilotlar, aylardır somut bir çözüm beklediklerini ve yönetimin "bloke" tutumunun grevi kaçınılmaz kıldığını ifade ediyor.

Lufthansa yönetiminin "City Airlines" ve "Discover" gibi yeni iştirakler kurarak maliyetleri düşürme stratejisine karşı çıkan sendika, özellikle CityLine bünyesindeki 800 pozisyonun şirketin yeni stratejisi nedeniyle tehlikede olduğunu savunuyor.