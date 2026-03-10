Haberler

Alman hava yolu şirketi Lufthansa'nın pilotları 48 saatlik greve gidecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Alman pilot sendikası Vereinigung Cockpit, Lufthansa'da çalışan pilotların emeklilik maaşları ve çalışma koşulları üzerindeki anlaşmazlık nedeniyle 12 Mart'ta 48 saatlik grev yapacağını açıkladı. Grev, özellikle Almanya çıkışlı uçuşlarda geniş çaplı aksamalara yol açması bekleniyor.

Alman hava yolu şirketi Lufthansa'da çalışan pilotların, emeklilik maaşları ve çalışma koşulları üzerindeki anlaşmazlık nedeniyle 12 Mart'ta 48 saatlik greve gideceği bildirildi.

Alman pilot sendikası Vereinigung Cockpit (VC) tarafından yapılan açıklamada, Avrupa'nın en büyük hava yolu şirketlerinden olan Lufthansa'da görevli pilotlar için "emeklilik haklarının ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi" görüşmelerinin sonuçsuz kaldığı ve pilotlara grev çağrısında bulunulduğu belirtildi.

İş bırakma eyleminin 12 Mart Perşembe günü yerel saatle 00.01'de başlayıp 13 Mart Cuma günü saat 23.59'da sona ereceği aktarılan açıklamada, greve Alman şirketin kargo iştiraki Lufthansa Cargo ve bölgesel birimi CityLine bünyesindeki çalışan pilotların da katılacağı vurgulandı.

Sendika, bölgedeki mevcut jeopolitik gerilimi ve insani durumu göz önünde bulundurarak bazı rotaları grevden muaf tuttuğunu duyurdu. Bu kapsamda Mısır, Azerbaycan, Bahreyn, Irak, İsrail, Yemen, Ürdün, Katar, Kuveyt, Lübnan, Umman, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yapılacak uçuşlar, iş bırakma eyleminden etkilenmeyecek.

VC Başkanı Andreas Pinheiro, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, gerilimi tırmandırmaktan kaçınmak istediklerini ancak işveren tarafının somut bir teklifle gelmediğini belirtti. Pinheiro, "Karşı tarafın sadece görüşmeye hazır olduğunu söyleyip kurumsal emeklilik sisteminde esaslı iyileştirmeleri tartışmayı reddetmesi bir sonuç vermiyor." ifadesini kullandı.

Toplu Sözleşme Komisyonu (GTK) Sözcüsü Arne Karstens ise yedi tur süren müzakerelerin ve arabuluculuk girişimlerinin sonuçsuz kaldığını vurgulayarak, "Masaya müzakere edilebilir bir teklif gelene kadar görüşmelere devam etmeyeceğiz." dedi.

Lufthansa'nın Üst Yöneticisi (CEO) Carsten Spohr, pilotların önceliğinin emeklilik haklarından ziyade kariyer fırsatları olduğunu savunurken, sendika yönetimi, şirketin yeni kurulan alt markalar (City Airlines, Discover vb.) üzerinden eski çalışanların çalışma koşulları üzerinde baskı kurma stratejisini eleştiriyor.

12 Şubat'ta gerçekleşen 24 saatlik grevde 800'den fazla uçuş iptal edilmiş ve yaklaşık 100 bin yolcu mağdur olmuştu.

Bu haftaki 48 saatlik grevin, özellikle Almanya çıkışlı uçuşlarda çok daha geniş çaplı bir aksamaya yol açması bekleniyor.

Pilotlar ve kabin görevlileri, Lufthansa'dan ne talep ediyor?

Alman pilot sendikası Vereinigung Cockpit, yaklaşık 5 bin pilot için şirket emeklilik planına yapılan işveren katkı paylarının artırılmasını istiyor. Sendika, enflasyon ve şirketin maliyet kısıcı programlarının pilotların emeklilik güvenliğini zedelediğini savunuyor. Pilotlar, aylardır somut bir çözüm beklediklerini ve yönetimin "bloke" tutumunun grevi kaçınılmaz kıldığını ifade ediyor.

Lufthansa yönetiminin "City Airlines" ve "Discover" gibi yeni iştirakler kurarak maliyetleri düşürme stratejisine karşı çıkan sendika, özellikle CityLine bünyesindeki 800 pozisyonun şirketin yeni stratejisi nedeniyle tehlikede olduğunu savunuyor.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş
Liverpool kaderinden kaçamadı! Galatasaray, İngiltere'ye avantajlı gidiyor

Liverpool kaderinden yine kaçamadı
Beyaz Saray: Trump İran'da hedeflere ulaştığında savaş sona erecek

Trump'ı üstü kapalı yalanlıyorlar! Beyaz Saray'dan İran açıklaması
Devrim Muhafızları'ndan yeni Hürmüz Boğazı tehdidi

İran'ın son tehdidi neredeyse tüm dünyaya: İsterseniz deneyin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsmail Kaani'nin akıbeti tartışılıyordu! İran'dan resmi açıklama geldi

İsmail Kaani'nin akıbeti tartışılıyordu! İran'dan resmi açıklama geldi
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış
İsrail'in kritik istasyonu böyle vuruldu! Sirenler dahi devreye giremedi

Kritik İsrail istasyonu böyle vuruldu! Sirenler dahi devreye giremedi
Kyle Walker'den Dünya Kupası öncesi şok karar

Dünya Kupası öncesi herkesi şok etti
İsmail Kaani'nin akıbeti tartışılıyordu! İran'dan resmi açıklama geldi

İsmail Kaani'nin akıbeti tartışılıyordu! İran'dan resmi açıklama geldi
ABD'li bakan önce paylaştı, sonra sildi! Çok konuşulacak Hürmüz yalanı

ABD'li bakan önce paylaştı, sonra sildi! Çok konuşulacak Hürmüz yalanı
Irak, İHA'lara karşı kullanılacak savunma sistemi satın alacak

Komşuda İran önlemi! Yetki verildi