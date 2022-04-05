Lübnan Merkez Bankası Başkanı'ndan "iflas" iddialarına yalanlama - Haberler

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Lübnan Merkez Bankası Başkanı'ndan "iflas" iddialarına yalanlama

AA - İdiris Okuduci - Ekonomi
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Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame, Başbakan Yardımcısı Saade eş-Şami'nin "Merkez Bankası iflas etti" açıklamasının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame, Başbakan Yardımcısı Şami'nin ülke ekonomisine dair "iflas" değerlendirmesine yanıt verdi. Lübnan basınında yer alan açıklamasında Selame, "Merkez Bankası'nın iflas ettiğine ilişkin ortalıkta dolaşan iddialar doğru değildir." ifadesini kullandı. Selame, ülkedeki bankaların para ve kredi yasasına göre faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydetti.

ŞAMİ'DEN YENİ AÇIKLAMA

Öte yandan ifadelerinin hem yerel hem uluslararası basında yankı bulması üzerine yeni bir açıklama yapan Şami de kullandığı "iflas" ifadesinin yanlış anlaşıldığını ve asıl bağlamından çıkarıldığını belirtti. Başbakan Yardımcısı Şami, dün bir televizyon programında, "Maalesef Merkez Bankası gibi devlet de iflas etti. Meydana gelen zararı en az şekilde halka yansıtmaya çalışacağız. Devlet, Merkez Bankası, bankalar ve mevduat hesapları arasında zarar paylaşımı olacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

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AA / İdiris Okuduci - Ekonomi

Başbakan Yardımcısı, Merkez Bankası, Lübnan, İflas, Ekonomi, Güncel, Haberler

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Yorumlar (1)

Kaan Korkmaz:

Yakında bu Lübnan'lilarda bizim ülkeye dolar.

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