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LTSO seçimlerinde 14 meslek grubundan 8'ini Turgut Durmaz'ın kırmızı listesi kazandı

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LTSO seçimlerinde 14 meslek grubundan 8'ini Turgut Durmaz'ın kırmızı listesi kazandı
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LTSO'da yapılan meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimlerinde 14 meslek grubundan 8'ini Turgut Durmaz'ın kırmızı listesi, 6'sını ise mevcut başkan İlhami Cebelli'nin beyaz listesi kazandı. Ufuk Keskin'in mavi listesi meclis grubu çıkaramadı.

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odasında (LTSO) gerçekleştirilen meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimlerinde, 14 meslek grubundan 8'ini Turgut Durmaz'ın kırmızı listesi, 6'sını ise mevcut başkan İlhami Cebelli'nin beyaz listesi kazandı.

Lüleburgaz İmam Hatip Ortaokulunda gerçekleştirilen seçimlerde, mevcut oda başkanı İlhami Cebelli'nin beyaz listesi, Turgut Durmaz'ın kırmızı listesi ve Ufuk Keskin'in mavi listesi yarıştı. Oy sayımının tamamlanmasının ardından sonuçlar belli oldu. Buna göre Turgut Durmaz'ın listesi 14 meslek grubunun 8'inde, İlhami Cebelli'nin listesi ise 6'sında seçimi kazandı. Ufuk Keskin'in mavi listesi ise meclis grubu çıkaramadı. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Turgut Durmaz, kendilerine destek verenlere teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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