Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi Ankara'da Yapıldı

Lokman Hekim Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, yenidoğan yoğun bakım alanında çalışan akademisyen, hemşire ve sağlık profesyonellerini "I. Ulusal Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde Bütüncül Hemşirelik Bakım Uygulamaları Kongresi"nde buluşturdu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 2-4 Eylül'de Ankara'da düzenlenen kongrede, yenidoğan yoğun bakım ünitelerindeki bütüncül hemşirelik bakımına ilişkin güncel bilimsel yaklaşımlar, klinik uygulamalar ve deneyimler değerlendirildi.

Kongre başkanlığını Lokman Hekim Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Müjde Çalıkuşu İncekar üstlenirken, Prof. Dr. Zehra Gölbaşı ile Prof. Dr. Suzan Yıldız onursal başkanlar arasında yer aldı.

Üç günlük bilimsel programda, güncel bakım modelleri ve programlarının yanı sıra stresin yenidoğanlar üzerindeki etkileri, beslenmenin iyileştirilmesi, güvenli uyku, ağrı yönetimi, cilt bütünlüğünün korunması ve uygun pozisyonlama konuları ele alındı.

Yenidoğanların gelişimsel özelliklerini korumaya yönelik bakım yaklaşımlarının değerlendirildiği kongrede, yoğun bakım ortamındaki ışık, ses, dokunma, hareket, koku ve diğer duyusal uyaranların etkileri de tartışıldı.

Aile merkezli bakımın önemi vurgulandı

Kongrede, yenidoğanın fizyolojik gereksinimlerinin yanı sıra gelişimsel ve duygusal ihtiyaçlarının da bakım sürecinin bir parçası olarak değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Bu kapsamda aileyle işbirliğinin güçlendirilmesi, ebeveynlerin bakım sürecine katılması ve ebeveyn-yenidoğan bağının desteklenmesine yönelik yaklaşımlar bilimsel oturumlarda değerlendirildi.

Uzman akademisyenler ve sağlık profesyonellerinin sunumlarında, kanıta dayalı uygulamaların klinik deneyimle bütünleştirilmesinin yenidoğan yoğun bakım hizmetlerinin niteliği açısından taşıdığı öneme dikkati çekildi.

Farklı kurumlarda çalışan sağlık profesyonelleri de klinik deneyimlerini paylaşarak yenidoğan yoğun bakımında karşılaşılan sorunlar ve güncel bakım uygulamaları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Bilimsel oturumların yanı sıra sözlü bildiri sunumlarının da gerçekleştirildiği kongrede, yenidoğan hemşireliği ve yoğun bakım alanındaki araştırmalar katılımcılarla paylaşıldı.

Sunumlarda klinik bakım süreçlerinin geliştirilmesi, yenidoğanların bireysel gereksinimlerinin gözetilmesi ve hemşirelik uygulamalarının güncel bilimsel veriler doğrultusunda yürütülmesi ele alındı.

Kongreyle yenidoğan yoğun bakım alanındaki bilimsel bilgi paylaşımının artırılması, akademisyenlerle klinikte çalışan sağlık profesyonelleri arasındaki etkileşimin güçlendirilmesi ve bilimsel bilginin klinik uygulamalara aktarılmasına katkı sağlanması hedeflendi.

Kaynak: AA