Lokman Hekim Sağlık Grubu Kırgızistan'daki ilk merkezini açıtı

Lokman Hekim Sağlık Grubu, Kırgızistan'da Lokman Hekim Medical Center'ın açılışını gerçekleştirdi.

Gruptan yapılan açıklamaya göre, Lokman Hekim Sağlık Grubu, kanser vakalarında erken teşhis ve etkin tedaviye erişimi artırmayı amaçlayan yeni sağlık merkezini Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te açtı.

Irak'ın Erbil kentinden sonra grubun yurt dışındaki ikinci büyük yatırımı olan Lokman Hekim Medical Center, özellikle onkolojik tanı ve erken teşhis kapasitesiyle öne çıkıyor.

Kırgızistan'da gerçekleştirilen merkezin açılışına, Lokman Hekim Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Sağlık İş Konseyi Başkanı Mehmet Altuğ, Lokman Hekim Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Celil Göçer, Lokman Hekim Sağlık Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Süleyman Alper İnceöz'ün yanı sıra Kırgızistan Dijital Kalkınma Bakanı Zhamangulov Azamat Saadatbekovich, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem, Türkiye'nin Bişkek Ticaret Müşaviri Hüseyin Koç, Kırgızistan SGK Başkanı Mukanov Azamat Keneshovich, Recep Tayyip Erdoğan Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Adlan Olsun ve Kırgızistan Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Indira Orozobaevna Kudaibergenova katıldı.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Lokman Hekim Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı ve DEİK Sağlık İş Konseyi Başkanı Mehmet Altuğ, Türkiye ile Kırgızistan arasındaki kültürel ve tarihi dostluğun sağlık yatırımlarıyla derinleştiğini belirtti.

Grubun 30 yılı aşkın deneyiminin Kırgızistan'ın sağlık kapasitesine katkı sağlayacağına dikkati çeken Altuğ, özellikle kanserle mücadelede Lokman Hekim Medical Center'ın kritik role sahip olduğunu aktardı.

Lokman Hekim Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Celil Göçer de Bişkek'teki yatırımın, yalnızca bir bina yatırımı değil, insanların yaşam yükünü hafifleten umut kapısı olmasını dilediğini anlattı.

Göçer, Türkiye'nin, gerçekleştirilen sağlık reformları sayesinde uluslararası alanda örnek gösterilen güçlü sağlık sistemine sahip olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Lokman Hekim de bu güçlü yapının içinde gelişerek bölgesinde güvenilen bir marka haline geldi. Bugün açılışını yaptığımız bu merkezin Kırgızistan'ın sağlık kapasitesine önemli katkılar sunacağına yürekten inanıyorum. İki ülke arasındaki işbirliğini daha da güçlendiren bu değerli yatırımın, bölge halkına şifa ve güven getirmesini diliyorum."

"Merkez erken teşhis, doğru tanı, etkin tedavi misyonuyla hizmet verecek"

Lokman Hekim Sağlık Grubu CEO'su Süleyman Alper İnceöz ise uzun yıllara dayanan tecrübelerini dost ve kardeş Kırgız halkıyla paylaşmaktan memnuniyet duyduklarını vurguladı.

Lokman Hekim Medical Center'ın, teknolojik altyapısı ve uluslararası kalite yaklaşımıyla modern tıbbın tüm imkanlarını Bişkek'e taşıyacağını belirten İnceöz, merkezin erken teşhis, doğru tanı, etkin tedavi ve yaşamı koruma misyonuyla hizmet vereceğini kaydetti.

İnceöz, Ankara'da 2 hastane ve 1 tıp merkezi, Van'da 2 hastane, İstanbul'da 1 hastaneyle faaliyet gösterdiklerinin bilgisini paylaşarak, "Lokman Hekim Üniversitesi'yle birlikte çalıştığımız 2 üniversite hastanemiz var. Yaklaşık 1000 yatak kapasitemizle hem Türkiye'de hem uluslararası alanda sağlık hizmeti sunuyoruz. Bu yeni yatırımımızla da bölgede kaliteli sağlık hizmetine erişimi artırmayı sürdüreceğiz." değerlendirmesini yaptı.