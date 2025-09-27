Loft Art'ta 'Olmayan Yer' Sergisi Başlıyor

Loft Art'ın, "Olmayan Yer" isimli grup sergisi 2 Ekim'de sanatseverlere kapısını açacak.

Akfen Holding'den yapılan açıklamaya göre, bağımsız sanatçılar için eserlerini sergileyebilecekleri bir platform oluşturmak amacıyla kurulan Loft Art, yeni sergisini ziyaretçilerle buluşturacak.

Sergi, bağımsız sanatçıların üretimlerini desteklemek ve sanat piyasasında onları görünür kılmayı hedefliyor.

Loft Art'taki sergilerde satışı gerçekleştirilen eserler, Akfen Holding'in kurduğu, kadın ve çocukları merkezine alarak ulusal ve uluslararası sosyal sorumluluk projeleri hayata geçiren Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) çalışmalarına da kaynak oluyor.

Olmayan Yer sergisi, bağımsız sanatçılar olan Ayşe Gürpınar, Berk Arıkan, Ecem Naz Dalmaz, Eylül Civelek, Handan Akarsu, Hilal Gök, Mehtap Yayla, Selver Yıldırım, Sevdiye Cerrahoğlu, Şüheda Karaosmanoğlu ve Yağmur Yılan'ın katılımıyla 2 Ekim-30 Kasım arasında Loft Art'ta ziyaret edilebilecek.

"Olmayan Yer" bir ütopya, hayali mekan ya da kişinin kendi zihninde kurduğu ama gerçekte karşılığı olmayan bir alanı işaret ediyor.

Sergi, bu kavramı merkezine alarak mekanın ve zamanın kayganlığını, belleğin güvenilmezliğini ve aidiyetin kırılganlığını görünür kılıyor. Çarpıtılmış imgeler, bulanık yüzeyler, yarım kalmış formların yansıyan gölgeleri hayalin kurucu gücünü açığa çıkarıyor.

Bu yaklaşım, izleyiciye bir sığınma vaadi sunmuyor; aksine belirsizlikle yüzleşmeye, olmayan bir yere adım atmaya çağırıyor.